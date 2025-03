Nasce “Tortora Tourism”: il nuovo portale dedicato alla scoperta del territorio

di Nicoletta Toselli

Un viaggio alla scoperta di Tortora e delle sue bellezze è ora a portata di clic. È online Tortora Tourism (www.tortoratourism.it), il nuovo sito ufficiale dedicato alla promozione turistica della città. Un progetto che punta a valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del territorio, offrendo ai visitatori uno strumento completo per organizzare al meglio il proprio soggiorno.

Fin dalla homepage, il sito accoglie gli utenti con un suggestivo video che racconta l’essenza di Tortora, aprendo le porte a un’esperienza immersiva tra storia, natura e tradizioni. La navigazione è intuitiva e strutturata in diverse sezioni tematiche:

Cosa vedere: due percorsi culturali guidano i visitatori attraverso i principali punti di interesse del territorio.

Prodotti tipici: uno spazio dedicato all’enogastronomia locale, con particolare attenzione alla Zafarana, il prodotto simbolo della tradizione culinaria tortorese.

Attività: un elenco di luoghi da visitare e attività da svolgere in loco, con la possibilità per operatori locali di segnalare e pubblicizzare le proprie iniziative tramite un apposito form.

Eventi: un calendario costantemente aggiornato per informare i turisti sulle manifestazioni in programma.

Dove dormire: un elenco delle strutture ricettive con relative informazioni di contatto, anch’esso aggiornabile dagli operatori del settore.

Non mancano, inoltre, sezioni dedicate alla rassegna stampa, alla storia della città, alle indicazioni su come raggiungere Tortora e a brevi approfondimenti sulla Costa Tirrenica e sul Parco Nazionale del Pollino.

Il sito rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica del Comune di Tortora, con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’esperienza completa e coinvolgente. Un’iniziativa seguita con attenzione dal Consigliere con delega alla cultura, Gabriella Fondacaro, che ha coordinato i lavori per la realizzazione del portale.

Nei prossimi mesi è prevista anche il lancio di un’app dedicata, che renderà ancora più immediato l’accesso alle informazioni e ai servizi per turisti e cittadini.

Con Tortora Tourism, il territorio si apre al mondo digitale, promuovendo le proprie eccellenze e facilitando la scoperta di una destinazione ricca di storia, bellezza e tradizione.