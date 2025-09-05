Reggio Calabria
Nascita della Fondazione Rhegium Julii – Istituzioni e imprese per la cultura ETS
Si comunica che il prossimo sabato 06 settembre alle ore 11.00, presso la Sala Biblioteca Gilda Trisolini del Circolo culturale Rhegium Julii, alla presenza delle autorità comunali e metropolitane e dei Presidenti delle associazioni si terrà la conferenza stampa di presentazione della Fondazione Rhegium Julii – istituzioni e Imprese per la cultura ETS, costituita il 2 settembre scorso, presso lo studio notarile Poeta- Putortì di Reggio Calabria.
Nell’occasione sarà possibile portare all’attenzione di tutti i positivi risultati raggiunti, in questi anni, dal Circolo Rhegium Julii, e la costruttiva collaborazione intercorsa con gli Enti territoriali per amplificare il ruolo di partecipazione attiva e di testimonianza.
La Fondazione rappresenta lo strumento operativo più appropriato per affrontare i maggiori impegni derivanti dal ruolo assunto dal Rhegium Julii nel panorama culturale nazionale e internazionale.
Circolo culturale Rhegium Julii
Dott. Giuseppe Bova