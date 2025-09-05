Nascita della Fondazione Rhegium Julii – Istituzioni e imprese per la cultura ETS

Si comunica che il prossimo sabato 06 settembre alle ore 11.00, presso la Sala Biblioteca Gilda Trisolini del Circolo culturale Rhegium Julii, alla presenza delle autorità comunali e metropolitane e dei Presidenti delle associazioni si terrà la conferenza stampa di presentazione della Fondazione Rhegium Julii – istituzioni e Imprese per la cultura ETS, costituita il 2 settembre scorso, presso lo studio notarile Poeta- Putortì di Reggio Calabria.