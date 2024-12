Natale al MArRC: un mese di cultura, arte e divertimento

Grande successo per il primo appuntamento del calendario natalizio del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Domenica 8 dicembre, i tanti visitatori hanno apprezzato il Coro di voci bianche “Note celesti” e il Coro Giovanile Blue Harmony della Corale Polifonica “Mater Dei” Reggio Calabria, e sono stati incantati dall’ accensione delle luci che hanno colorato la facciata del Museo. Inoltre, il Babbo Natale della Giocolereggio ha incontrato i bambini in visita regalando piccoli doni forniti dal Museo, ed in terrazza è stato presentato il progetto “Percorsi tattili”, proposto dal Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria, accolto con favore e spirito d’iniziativa dal MArRC e finanziato dall’Associazione Ashiafatima con parte dei proventi dell’evento burraco solidale tenutosi nel pomeriggio.

Ed il calendario continua, grazie alla sinergia e la collaborazione con le realtà attive sul territorio nazionale e locale e il comune di Reggio Calabria.

Mercoledì 11 Dicembre 2024, alle ore 17.00 il MArRC propone la Tavola Rotonda “Il Labirinto del Minotauro da Cnosso ai giardini rinascimentali”: viaggio, simbolo e metafora della complessità, in collaborazione con Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS .

Giovedì 12 Dicembre 2024, dalle ore 10.00 il museo ospita il “FARNESINA LAB – Idee e voci per nuove strategie di promozione culturale e integrata all’estero”, in collaborazione con il MAECI e il 24ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, maggiori informazioni https://italiana.esteri.it/italiana/laboratorio-farnesina/

Venerdì 13 Dicembre 2024, alle ore 17.30, il MArRC presenta la conferenza “Storie della modernità. spazi mediterranei e prospettive globali. Studi in onore di Mirella Vera Mafrici”, in collaborazione con A.I.Par.C. e Deputazione di storia patria per la Calabria.

Sabato 14 e Domenica 15 Dicembre 2024, il museo accoglie la chiusura della “Biennale dello Stretto”, Uno degli eventi culturali internazionali più attesi nel panorama architettonico https://www.mediterraneiinvisibili.com/edizione-2024/

Mercoledì 18 Dicembre 2024, alle ore 17.30 tornano le conferenze al MArRC con l’incontro dal titolo “Rapporti commerciali tra Reggio Calabria e Messina in età moderna e contemporanea”, in collaborazione con l’Associazione Calabria Spagna.

Giovedì 19 Dicembre 2024, alle ore 17.30 il museo presenta l’approfondimento su “Asma, Allergia e Sport” in collaborazione con il centro Studi FIDAL, Ass. Ashiafatima e Atletica Brother.

Venerdì 20 Dicembre 2024, alle ore 17.00 il MArRC in sinergia con il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria, propone la conferenza dal titolo “Il Cielo del solstizio di inverno tra scienza, mito e tradizioni”.

Sabato 21 Dicembre 2024, con apertura straordinaria serale, la piazza Paolo Orsi presenta alle ore 21.00 un evento davvero straordinario: il concerto di Sergio Cammariere. Il grande cantautore e pianista, accompagnato da Giovanna Famulari al violoncello e Daniele Tittarelli al sassofono, direzione artistica di Ruggero Pegna.

Musicista, compositore e interprete di rara intensità espressiva, Cammariere porterà al Museo tutte le contaminazioni della sua musica, dall’eco delle note dei maestri del jazz, ai ritmi latini e sudamericani, fino alla classica, con lo stile della grande scuola cantautoriale e l’innato talento per la composizione. Tra i suoi successi c’è anche lo stupendo “Dalla pace del mare lontano”, brano che sarà inevitabilmente dedicato proprio ai due Bronzi ritrovati al largo di Riace.

Sempre sabato, alle ore 16.00, il MArRC con Coopculture propone “Notti Magiche”, una avvincente “Escape Room” che attraversa le principali sezioni dell’Istituto. Una attività che coinvolge tutti e che ha come obiettivo la conoscenza nel Museo, anche di reperti meno noti, e la coesione fra i gruppi.

Domenica 22 Dicembre 2024, dalle ore 17.00 torna lo spettacolo di luci e il Babbo Natale della Giocolereggio. E alle ore 11,00 e 12,30, il MArRC con Coopculture propone “Racconti d’Inverno..speciale Natale”, con percorsi di conoscenza del Museo alla ricerca di miti e racconti che riconducono ad antiche tradizioni legate all’inverno ed alle festività pagane.

E come da programmazione ordinaria le “Visite alla Mostra Gli Dei Ritornano” con partenza alle ore 10,00 e 13,00 e “Un gioco Da Museo” con partenza alle ore 11,20.

Giovedì 26 Dicembre 2024, dalle ore 18.00, il MArRC in collaborazione con Ruggero Pegna presenta il concerto di Vincent Bohanan & The Sound of Victory, il più grande gruppo Gospel dell’area metropolitana newyorchese, da Brooklyn al Bronx, tra i più prestigiosi al mondo. Negli anni, il Coro ha condiviso il palcoscenico con artisti come Cece Winans, Mariah Carey, Rev. Hezekiah Walker, per citarne alcuni. Spesso primo nella Billboard’s Single’s Chart, ogni anno è puntualmente nominato agli Stellar Awards, come “Choir Of The Year”. Il loro repertorio propone un gospel influenzato da sonorità afroamericane, rhytm&blues e soul, unendo spiritualità e ritmo, sentimento religioso e gioia di vivere. The Sound of Victory torna in Italia con una formazione di 13 elementi.

Venerdì 27 Dicembre 2024, dalle ore 18.00 il MArRC in collaborazione con l’Associazione Adexo APS accoglie un appuntamento del Balenando in Burrasca Festival VI edizione, con il Reading letterario e Presentazione de LA FAME di e con Matteo Tarasco e musiche di Antonio Aprile.

Domenica 29 dicembre, alle ore 11,00 e 12,30 il MArRC con Coopculture propone “Bagliori di Pace”, un percorso per raccontare agli utenti del Museo Archeologico di Reggio Calabria, l’arte, l’archeologia, la cultura come potente veicolo di unione e tolleranza, di apertura e conoscenza, elementi indispensabili per mantenere la PACE.

E ancora, il nuovo anno si apre con “Un MarRC Campus_speciale gennaio 2025”: il 2,3,4 gennaio 2025, dalle ore 9,30-13,00, Il MArRC e Coopculture propongono un campus per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni. Una tre giorni dedicata al vivere il museo con “nuovi occhi”. Tanta conoscenza nel tempo libero dalla scuola, attraverso una rosa di attività “DAC” divertenti, avvincenti e coinvolgenti.

Sabato 4 Gennaio 2025, dalle ore 16.00, torna l’ Associazione Ashiafatima con la “tombolata solidale”.

Domenica 5 Gennaio 2025, l’ingresso al museo è gratuito, grazie all’iniziativa ministeriale #domenicalmuseo. E in piazza De Nava, grazie alla collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e la direzione artistica di Ruggero Pegna, il MArRC presenta “Zoé, il Principio della Vita”, un evento spettacolare del “Piccolo Nuovo Teatro” di Bastia Umbra, tra le più note compagnie internazionali di Teatro Urbano, che mette insieme testi suggestivi, artisti di strada tra i più originali, danza aerea e su trampoli, giocoleria, ma anche nuove macchine sceniche, effettistica luminosa e pirotecnica, basi musicali a tema, costumi affascinanti anche in nuovi materiali hi-tech. “Zoé” è uno spettacolo affascinante che ha come tema il rapporto tra Uomo e Natura, con l’utilizzo di giochi di luce, trampoli, effetti pirotecnici e fuoco vivo. Sullo scenario di una foresta stilizzata, si apre con l’arrivo degli elfi, bizzarri personaggi che portano il grande albero della vita dal quale nascerà la protagonista, Persefone. Zoé è un vero inno alla Vita, alla Natura e all’Amore, capace di trasportare il pubblico in ambientazioni oniriche e surreali.

La programmazione delle festività natalizie si chiude infine il 6 gennaio con “Il Codice del MarRC speciale Befana”, in collaborazione con Coopculture, alle ore 11,00 per famiglie con bambini: un Mystery tour a tema archeologico, con enigmi basati sui reperti del museo.

Informazioni utili: Per i concerti di Sergio Cammariere e Vincent Bohanan & The Sound of Victory i biglietti saranno disponibili online sul sito www.coopculture.it in prevendita dal 16 dicembre. Per informazioni tel. 0639967600.

Per informazioni sui costi, tempi e target dei laboratori Coopculture, 0639967600 e edu@coopculture.it.