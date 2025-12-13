Natale in Jazz: questa sera il Concerto di Natale a Scalea

di Nicoletta Toselli

SCALEA (CS) – Si terrà questa sera alla Sala Polifunzionale del Comune di Scalea il Concerto di Natale inserito nella rassegna “Natale in Jazz”, un appuntamento musicale che propone un repertorio ampio, capace di andare oltre il jazz, tra brani natalizi, musiche da film e altre suggestioni sonore.

Ieri, presso il Centro Donna “Roberta Lanzino”, si sono svolte le prove e la masterclass di canto aperta al pubblico, con la partecipazione delle artiste Agata Kulis e Agnieszka Szatan.

Questa sera, sul palco, insieme alle due interpreti, sarà presente anche Salvatore Sangiovanni, musicista e arrangiatore, che completerà il trio artistico del concerto, contribuendo alla varietà del programma musicale proposto.

Il concerto, con ingresso libero, rappresenta il momento conclusivo dell’iniziativa, realizzata con il supporto della Pro Loco Scalea e degli sponsor, e inserita nel calendario delle manifestazioni natalizie cittadine.