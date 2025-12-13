Natal’è, l’imperdibile evento benefico a cura dell’Associazione Solidal’è
L’appuntamento si terrà il 13 dicembre a Rizziconi all’Auditorium “Casa di Nazareth”.
L’Associazione Solidal’è presenta anche quest’anno “Natal’e’ – Cena Solidale”, l’imperdibile appuntamento benefico che da molte edizioni rappresenta un momento di incontro, condivisione e sostegno concreto per le famiglie in difficoltà del territorio.
L’evento si terrà sabato 13 dicembre, alle ore 20.30, presso il Salone delle feste Auditorium Casa di Nazareth di Rizziconi, con il patrocinio del Comune di Rizziconi.
In linea con la missione che da sempre caratterizza l’operato dell’associazione, i proventi della serata saranno destinati all’acquisto di beni di prima necessità da distribuire alle famiglie bisognose della comunità locale.
La serata offrirà un ricco apericena a buffet, momenti di animazione e musica live a cura di Antonio Ruoppolo, oltre alla tradizionale Tombola con premi offerti dagli esercenti di Rizziconi. A guidare il pubblico attraverso le varie fasi dell’evento sarà la voce narrante di Marco Mauro.
Durante l’appuntamento, l’associazione conferirà un riconoscimento alla Prociv Arci Rizziconi e all’Arciconfraternita del SS. Rosario di Rizziconi per l’impegno, la collaborazione e il sostegno dimostrati nel corso dell’anno.
Grande la soddisfazione espressa dalla Presidente di Solidal’è, Giusy Pappatico, per il crescente riscontro che l’iniziativa continua a ricevere:
«Questa serata rappresenta non solo un gesto concreto di solidarietà, ma anche un’occasione per diffondere soprattutto tra i più giovani la cultura dell’aiuto reciproco e dell’attenzione verso chi vive momenti di difficoltà».
In quest’ottica, l’edizione 2025 vedrà anche la partecipazione di giovani studenti delle scuole alberghiere, che offriranno il proprio contributo a titolo gratuito, mettendo competenze e entusiasmo al servizio della comunità.
L’associazione invita tutta la cittadinanza a partecipare a un evento che unisce gusto, intrattenimento e solidarietà, trasformando un momento di festa in un gesto di grande valore umano.