“Nati per Correre”, a Lamezia arriva il segretario di “Azione” Carlo Calenda

LAMEZIA TERME (CZ) – 13 FEBBRAIO 2025 – “Nati per correre”.

È questo lo slogan che segna l’arrivo a Lamezia Terme di Carlo Calenda, segretario nazionale di “Azione”.

Nella sede di via Dei Mille, 13/15, assieme al vicesegretario Ettore Rosato, il leader nazionale domani sarà al centro di un confronto su molti temi di stretta attualità in vista del congresso nazionale atteso per il giorno successivo, sabato 15 febbraio.

Quello del fine settimana si preannuncia come un appuntamento decisivo per il futuro politico del partito: si deciderà, infatti, chi lo guiderà tra Carlo Calenda e Giulia Pastorella.

«Domani a Lamezia – sottolinea il consigliere regionale Francesco De Nisi, segretario regionale di “Azione” in Calabria – sarà un’iniziativa aperta e costruttiva con gli iscritti in cui discutere di politica concreta, delle sfide che ci attendono per il nostro territorio in cui tanto ancora c’è da fare e che tanto ha bisogno di politica concreta e “azioni” propositive».

Dal canto suo Annita Vitale, segretaria cittadina di “Azione” a Lamezia, parla di un evento di grande rilevanza democratica.

«Si tratta – conclude – di un’opportunità importante per partecipare attivamente alla vita politica del partito e contribuire alla definizione della sua linea strategica per il futuro».

L’appuntamento, atteso alle ore 16:30, per Calenda è l’unica tappa in Calabria nell’ambito del tour che lo sta portando in diverse città italiane.