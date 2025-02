Naufragio di Cutro, Filippo Mancuso “ricordare e impegnarci affinchè tragedie simili non si ripetano”

“Il naufragio di Cutro è una ferita indelebile nella memoria collettiva del Paese e in particolare della Calabria, che ha affrontato la tragedia con uno straordinario approccio solidaristico.

È fondamentale tenere viva la memoria delle vittime e, allo stesso tempo, impegnarci, ciascuno per la propria parte, affinché eventi simili non si ripetano.

Per fronteggiare il fenomeno migranti, oltre alle tante iniziative del Governo, è necessario puntare al potenziamento della cooperazione internazionale, sia per fermare i trafficanti di esseri umani che per garantire a chi fugge da guerre, povertà e persecuzioni risposte concrete e dignitose”.

È quanto afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso.