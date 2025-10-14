Cronaca

‘Ndrangheta e Camorra: maxiblitz antidroga a Milano, 15 Arresti per traffico internazionale di cocaina

Foto di Redazione Redazione2 ore fa
82 Meno di un minuto
251° anniversario guardia di finanza - cosenza

La Procura della Repubblica di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.), ha disposto un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di 15 soggetti (12 in carcere e 3 ai domiciliari). L’operazione, eseguita il 14 ottobre 2025 dalla Guardia di Finanza (Comando Provinciale Milano e S.C.I.C.O.), ha colpito un’associazione criminale armata dedita al traffico internazionale di stupefacentiL’organizzazione:era composta da soggetti interni alla ‘ndrangheta della Locride ed era attiva tra Lombardia e Calabria.

 

Tag
Foto di Redazione Redazione2 ore fa
82 Meno di un minuto
Mostra di più
Foto di Redazione

Redazione

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio