‘Ndrangheta e Camorra: maxiblitz antidroga a Milano, 15 Arresti per traffico internazionale di cocaina

La Procura della Repubblica di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.), ha disposto un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di 15 soggetti (12 in carcere e 3 ai domiciliari). L’operazione, eseguita il 14 ottobre 2025 dalla Guardia di Finanza (Comando Provinciale Milano e S.C.I.C.O.), ha colpito un’associazione criminale armata dedita al traffico internazionale di stupefacenti. L’organizzazione:era composta da soggetti interni alla ‘ndrangheta della Locride ed era attiva tra Lombardia e Calabria.