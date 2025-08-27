Ndrangheta, pallottola per Klaus Davi “l’autore girò video intimidazione al giornalista”

«La persona che avrebbe indirizzato una pallottola con la scritta “Klaus Davi” fatto accaduto il 26 settembre 2023 davanti all’istituto primario Carducci di Reggio Calabria in merito al quale indaga la Polizia di Stato avrebbe realizzato un video nel momento in cui colloca il bossolo e lo avrebbe mostrato a molte persone a Reggio Calabria per vantarsene, sono stato informato personalmente della cosa in questi giorni.

Ora spero che gli inquirenti facciano chiarezza su cosa l’abbia spinto a fare questo gesto, se sia stata una sua iniziativa personale o sia stato ‘incaricato’ da qualche gruppo criminale e se effettivamente esista questo video in cui l’autore pone il proiettile indirizzato a me fuori dalla scuola» spiega lo stesso Klaus Davi.

«Da fonti estremamente attendibili sono venuto a conoscenza della cosa, per questo ho deciso di renderla nota.

Secondo quanto riferitomi il video sarebbe a tutt’oggi salvato nel telefono del presunto esecutore. So che la Polizia di Stato sta indagando sulla vicenda e spero che a questo punto si possa chiudere il cerchio e fare luce sulle motivazioni del gesto e soprattutto se questa persona sia effettivamente l’autore dell’intimidazione.

Secondo quanto mi è stato comunicato, l’autore avrebbe numerosi precedenti di polizia e sarebbe attualmente detenuto per altri reati.

Non ho idea dei motivi del gesto e cosa ci sia sotto. Mi spiace solo che destinatari del bossolo siano stati i bambini di una scuola elementare e che a trovarlo proprio nel cortile del complesso scolastico sia stata una bambina di sette anni.

Io ci metto la faccia, non sono uno che piagnucola o si nasconde, se devono mandare un bossolo, un petardo o una bomba la mandino a me ma lascino stare i bambini» conclude il giornalista.