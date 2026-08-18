Negramaro, serata epica all’Arena dei Cedri: la Riviera dei Cedri celebra una notte storica di musica dal vivo e domani arriva Enrico Brignano

Santa Maria del Cedro – Una serata destinata a entrare nella storia della musica dal vivo della Riviera dei Cedri. L’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro ha accolto il concerto dei Negramaro, trasformandosi in un grande teatro a cielo aperto affacciato sul mare e richiamando migliaia di spettatori provenienti da tutta la Calabria e da numerose regioni del Sud Italia.

I fan hanno iniziato a raggiungere l’area già dal primo pomeriggio per assistere al live di una delle band che ha segnato in maniera indelebile la storia della musica italiana. Oltre due ore di spettacolo hanno ripercorso i grandi successi dei Negramaro, attraverso una scaletta capace di unire generazioni diverse e consolidare il grande successo della programmazione dell’Arena dei Cedri.

Il concerto si è trasformato in un autentico incontro tra la band e il pubblico. Un rapporto diretto e intenso, ulteriormente impreziosito dalle parole di Giuliano Sangiorgi, che ha elogiato la suggestiva location dell’Arena, affacciata sul mare e divenuta ormai uno dei luoghi di riferimento per i grandi eventi live sulla costa tirrenica calabrese.

Particolarmente significativo anche l’annuncio della band relativo al final tour, prima di una lunga pausa: un elemento che ha conferito alla serata un valore ancora più speciale per le migliaia di fan presenti.

Al termine del concerto, il Sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, e il direttore artistico Alfredo De Luca hanno consegnato ai Negramaro il riconoscimento “Arena dei Cedri”, dedicato ai protagonisti dei grandi live ospitati dalla struttura.

La manifestazione è realizzata con il cofinanziamento del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, con il contributo del Comune di Santa Maria del Cedro e del GAL Riviera dei Cedri.

La programmazione non si ferma. Domani sera, l’Arena dei Cedri accoglierà Enrico Brignano con la tappa del Gran Teatro e lo spettacolo estivo “Bello di Mamma”, nuovo appuntamento con uno degli interpreti e autori più importanti del panorama dello spettacolo italiano.

Il calendario proseguirà poi con altri due appuntamenti di grande richiamo: il 23 agosto, con il concerto di Geolier, tra gli eventi più attesi dell’estate, e il 27 agosto, con il live d’autore dei Pooh.

La risposta del pubblico e la provenienza degli spettatori confermano il ruolo del Festival della Riviera dei Cedri quale volano turistico per l’intera costa. I grandi eventi stanno infatti contribuendo ad ampliare l’offerta territoriale, attirando visitatori e turisti anche da fuori regione e generando una ricaduta che supera la dimensione strettamente musicale.

La strategia di programmazione dell’Arena dei Cedri dimostra così come i grandi live possano rappresentare uno strumento di promozione culturale, attrattività turistica e valorizzazione territoriale, rafforzando il posizionamento della Riviera dei Cedri nel panorama nazionale degli eventi estivi.