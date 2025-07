Nei volumi del ciclo magno greco di Ettore Bruno, la voragine che separa la Calabria ricca e ambita dal jet set culturale e politico di un tempo da quella spopolata e dei primati negativi di oggi.

Da Elena di Troia che, prigioniera dei Greci, volge lo sguardo verso la costa ionica calabrese e da terra prediletta di Alessandro Magno alla Calabria dei giorni nostri, tremila anni di storia che da un passato grandioso e antico giungono ai proclami trionfalistici e all’ebbrezza provocata da grandi eventi e concerti di fine anno: da primi in tutto alla Terra degli ultimi, mentre sembra non ci si stanchi mai di adagiarsi sulla logica degli slogan e delle passerelle dallo sfondo lussureggiante.

Così, le pagine dei saggi storici di Ettore Bruno se da un lato indagano le ragioni che giustificano il forte carico di calabresità riscontrabile negli avvenimenti della Guerra di Troia, dall’altro si soffermano sulla preoccupante condizione in cui versa la Calabria odierna, spaziando dagli albori del diritto internazionale in area costiera calabrese alla gloria delle potentissime città-stato antiche.

«Elena di Sparta – si chiede l’autore di “Kalabria perduta” e di “La Calabria del diritto” –,era presente in catene e con i capelli rasati su qualcuna delle navi della flotta greca di ritorno da Troia e all’àncora nello Jonio calabrese per aver perso la rotta? E capitò alla femme fatale, assalita dallo scoramento legato a una prospettiva di schiavitù in Grecia, di posare lo sguardo verso il tratto di costa dove mezzo millennio più tardi sarà stipulato un trattato internazionale di pace piuttosto che sulla zolla di terra ove un giorno approderà Pitagora? Se non siamo in grado di fornire risposte certe a queste domande, diversamente sappiamo di Filottete che stabilirà la propria dimora nell’area compresa tra Crotone e Sibari dopo aver dato un contributo determinante alla vittoria greca su Troia e dell’ammirazione di Alessandro Magno verso il popolo calabro jonico, mentre constatiamo che la Calabria di oggi fa i conti con uno spopolamento devastante e con una serie corposa di primati negativi».