«Nel dubbio non esitate: chiamate!» – A Scalea un incontro per prevenire le truffe agli anziani

Si terrà venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 16:00, presso l’Hotel Parco dei Principi di Scalea (Corso Mediterraneo 459) l’iniziativa “Nel dubbio non esitate: chiamate!”, promossa dalla UILP Calabria e dall’ADA – Associazione per i Diritti degli Anziani Riviera dei Cedri.

Un appuntamento dedicato alla prevenzione delle truffe domestiche, fenomeno che continua a colpire soprattutto le persone anziane attraverso raggiri basati su sorrisi, modi cordiali e false identità.

A presiedere l’incontro sarà Francesco De Biase, segretario generale UILP Calabria.

Interverranno:

Giuseppe Laurito, presidente ADA Riviera dei Cedri;

Alessandro Francesco Senatore, capitano del Comando Carabinieri di Scalea, che illustrerà le modalità più comuni con cui i truffatori si presentano alla porta della vittima e i comportamenti da adottare;

Dott. Mario Russo, sindaco di Scalea;

Stefano Maletta, maestro di difesa personale, di Karate FIJLKAM e istruttore M.G.A. di 3° livello, che offrirà indicazioni utili su come mantenere la lucidità emotiva nelle situazioni a rischio.

A concludere i lavori sarà Alberto Frontera, presidente ADA Calabria.

Durante l’incontro sarà ribadito un messaggio semplice ma fondamentale: mantenere la calma, non aprire mai la porta a sconosciuti — nemmeno se dichiarano di essere agenti e indossano un’uniforme — e, in caso di dubbio, contattare immediatamente il 112, Numero Unico Europeo per le emergenze.

L’iniziativa rientra in una campagna informativa più ampia che mira a diffondere tre regole essenziali per prevenire i raggiri: prestare attenzione a chi offre prestiti, non prelevare contanti su richiesta di estranei e non comunicare dati personali.

Un appuntamento che punta a fornire strumenti chiari e concreti per proteggere i cittadini più vulnerabili e rafforzare il dialogo tra comunità e istituzioni.