Nel segno della Cultura e della Pasticceria il Carnevale di Incontriamoci Sempre ODV 

Due importanti iniziative caratterizzeranno il Carnevale di Incontriamoci Sempre, la stazione FS di RC S Caterina ancora protagonista, punto di riferimento culturale della città, da diversi anni nota a livello nazionale, il sito e le pagina social dell’associazione sono seguitissimi anche all’estero.

Si parte giovedì 27 febbraio alle 19,30 , il giovedì grasso delle danze popolari del nostro Sud , per l’occasione,la direttrice Agata Scopelliti tirerà fuori delle novità sul fronte delle danze popolari, sarà sicuramente un giovedì ricco di divertimento , utile per rilassarsi in armonia ed aggregazione.

Domenica 2 marzo alle ore 18,00 ,sempre alla stazione FS di RC S Caterina si aprirà con la mostra sul Carnevale, con opere di grande pregio artistico a cura dell’Artista Adele Canale, a coronamento di tutto ciò, il maestro Paolo Caridi svolgerà lo Show Cooking sulla Pignolata: un dolce che unisce Reggio e Messina come “dolce tipico dello Stretto”.

Durante lo Show Cooking il maestro Caridi farà degustare questo dolce ai presenti.