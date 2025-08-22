Nel suggestivo borgo di Santa Severina tenuta la finale regionale del concorso Miss Principessa d’Europa

Nel suggestivo borgo di Santa Severina si è tenuta la finale regionale del concorso Miss Principessa d’Europa sabato 9 agosto.

Il meraviglioso castello Carafa ha fatto da sfondo alle bellissime miss che hanno gareggiato per conquistare il titolo di Miss Principessa d’Europa Calabria 2025 e Sicilia 2025 in quanto sono state presenti anche le miss siciliane.

La Patron del concorso Conny Severini e la sua squadra si sono impegnati instancabilmente per la realizzazione dell’ evento, ringraziamo lei e il suo staff:

Maurizio Raise Direttore Generale Calabria e Sicilia, Andrea Durante Art Director scenografia, allestimenti e Graphic Designer, Morena Ferragina responsabile Miss e Ufficio Stampa, Francesca Aloi responsabile backstage, Maestro Francesco Calabrò Mental Coach, Valerio Gareri fotografo ufficiale, Danilo Scalise video maker, Dj Domenico Scamarcia e Domenico Danieli Team Domy DJ, Claudia Vega presentatrice ufficiale.

La serata ha avuto inizio con i saluti istituzionali del Presidente Regionale dell’ Unpli Filippo Capellupo, il quale si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Si ringrazia anche la dottoressa Pina Li Petri per la sua preziosa presenza in finale regionale. Le miss hanno sfilato con i bellissimi gioielli “Angeli di cristallo” di Gianluca e Antonella d” Innocenzi.

Alcune miss hanno anche eseguito la prova talento scegliendo una coreografia o di recitare un monologo. Numerosi ospiti hanno allietato la finale regionale del concorso: i giovanissimi e talentuosi Nicola Squillace, Anna La Croce, Elena Battista e Marisa Vergata, la loro stupenda voce e il loro talento sono conosciuti anche fuori regione.

Durante la serata sono state elette le seguenti finaliste nazionali: Ilary F., Elena P. , Sara I., Asia M., Tina M, le quali si aggiungeranno alle altre 15 Miss già finaliste nazionali e andranno il 13 settembre a Roma a concorrere con tutte le ragazze d’Italia.

La bellissima Miss Principessa d’Europa Calabria 2023 nonché Fascia Nazionale Speciale Chiara Cosentino madrina della serata ha avuto il prezioso compito di portare in passerella le due corone da consegnare alle miss scelte per rappresentare le regioni Calabria e Sicilia.

La nuova Miss Principessa d’ Europa Calabria 2025 è la bellissima Malena Presta, 14 anni di Belvedere Marittimo (CS) e la nuova Miss Principessa d’Europa Sicilia 2025 è la bellissima Marta Minasola, 16 anni di Palermo.

La giuria

1) PRESIDENTE DI GIURIA: DOTT.SSA PINA LI PETRI Psicologa clinica, terapeuta EMDR e autrice. E’ una psicologa clinica con una solida esperienza nel trattamento dei traumi, delle difficoltà relazionali e dello sviluppo emotivo.

Specializzata in EMDR (Eye MovementDesensitization and Reprocessing), integra metodologie evidence-based con un approccio empatico e centrato sulla persona. È autrice di saggi e contenuti divulgativi dedicati alla crescita personale e alla salute mentale.

Attiva nel promuovere una cultura psicologica accessibile e aggiornata, svolge attività clinica, formativa e di ricerca, ha una consolidata esperienza nel sostegno all’autostima femminile e alla costruzione dell’identità personale, in particolare nel mondo della moda e dei concorsi di bellezza.

Ha seguito come psicologa diverse Miss e partecipanti a eventi nazionali, aiutandole a sviluppare una consapevolezza autentica di sé, a gestire la pressione dell’immagine pubblica e a valorizzare la propria unicità oltre gli stereotipi.

Il suo approccio integra competenze cliniche, tecniche di empowerment e una profonda sensibilità verso le sfide psicologiche legate all’autopercezione e al giudizio sociale.

2) AVVOCATO PIETRO VIGNA VICESINDACO DI SANTA SEVERINA

3) ALESSANDRA PIPICELLI Professoressa di Matematica e Fisica all’Istituto Enrico Fermi di Soverato (CZ)

4) SAVERIO PASCALE Presidente Proloco di Santa Severina

5) ANTONELLA PRESTIA Orafa insieme a suo marito gestisce un laboratorio con annesso punto vendita di gioielli artigianali sito in Gerace (RC). L’azienda si occupa della creazione di gioielli artigianali quali collane anelli bracciali spille utilizzando materiali :Argento 925, Acciaio, Ottone , Pietre dure, Perle Cristalli, Coralli.

Hanno vari punti vendita. (Parco Commerciale La Galleria Bovalino (RC), Centro Commerciale I Gelsomini Bovalino (RC) Centro Commerciale Porto Bolaro Reggio Calabria, Centro Commerciale ViboCenter Vibo Valentia (VV)

6) FRANCESCO BATTISTA dipendente Asp di Cz.Istruttore soccorsi speciali della protezione civile Edelweiss.

Impegnato nel sociale da oltre 30 anni.Ha partecipato a numerose emergenze nazionali e internazionali.

7) RITA PIPICELLI Dottoressa in Podologia, collabora con Asp di Catanzaro nel servizio di Diabetologia. Direttrice della scuola Rescue Accademy di Protezione Civile. Appartenente al Corpo delle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, impegnata negli anni in missioni umanitarie ed emergenze nazionali ed internazionali (Kossovo -Ucraina- terremoto L’Aquila- Alluvione Camping Le Giare a Soverato).

8) LOREDANA STATTI Docente di scienze motorie. Figlia d’arte suo padre era il noto fotografo Catanzarese Statti. Da sempre ha coltivato l’amore per la fotografia dal reportage alla ritrattistica passando dalla fotografia analogica a quella digitale.