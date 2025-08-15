Nel tardo pomeriggio del 13 agosto in località “Petti” di Saracinello un’autovettura precipita in un dirupo per oltre 30 metri

Nel tardo pomeriggio del 13 agosto, in località “Petti” di Saracinello un’autovettura è precipitata in un dirupo per oltre 30 metri.

La Polizia Locale prontamente intervenuta unitamente ai Vigili del Fuoco e a 118 aveva temuto il peggio. Ma fortunatamente a seguito degli accertamenti successivi si appurava che sul veicolo non vi era alcuna persona.

L’autovettura infatti era stata inopinatamente lasciata incustodita, senza marcia innestata e senza freno di stazionamento e stante il terreno scosceso aveva finito la propria corsa in un dirupo dopo un volo di oltre trenta metri.

La dinamica del sinistro è in corso di compiuta ricostruzione da parte della Polizia Locale che si è avvalsa anche del drone in uso per i profili di eventuale rilevanza penale.

Il conducente al momento è stato sanzionato per omessa custodia del veicolo, ma non si escludono ulteriori sviluppi.

Negli ultimi due giorni sono oltre una dozzina gli incidenti rilevati dalla polizia locale reggina.