Nella biblioteca comunale di Taurianova uno speciale scaffale della Prima Italia

L’associazione culturale informale “Calabria Prima Italia 1982” di Badolato (CZ), fondata nell’aprile 1982 dall’allora bibliotecario Domenico Lanciano all’interno del locale Archeoclub, darà il 21 giugno 2026 nel solstizio d’estate come ormai è sua consuetudine il “Premio Prima Italia” alla Biblioteca Comunale di Taurianova (RC) e all’archeo-sub badolatese Domenico Procopio in attività dalla fine degli anni settanta.

In particolare, giovedì 25 giugno 2026, in tale benemerita Biblioteca (che nel 2024 è stata mirabilmente al centro delle attività di “Taurianova Capitale Italiana del Libro”), verrà inaugurato uno speciale “Scaffale della Prima Italia” alla presenza della bibliotecaria responsabile, dottoressa Serafina Grillo.

Il secondo Scaffale in Calabria, dopo quello realizzato nel maggio 2023 nella Biblioteca Pubblica Vincenziana di Davoli (CZ), diretta dal prof. Aldo Marcellino.

L’auspicio è che ogni biblioteca calabrese riservi uno spazio o uno scaffale alla storia della “Prima Italia”.

Tale “Scaffale” di Taurianova ospiterà libri, documenti, immagini ed altri oggetti che riguardano la Storia della “Prima Italia” ovvero quel periodo di circa 1800 anni (dal 1500 circa avanti Cristo al 300 circa dopo Cristo) durante cui il nome “Italia” è nato da Re Italo e poi, secolo dopo secolo, si è diffuso fino alle Alpi con l’imperatore romano Ottaviano Augusto e quindi alle Isole di Sicilia, Sardegna e Corsica raggiungendo la sua massima espansione sotto l’imperatore Diocleziano.

L’invito rivolto a tutti è quello di voler contribuire a fornire gratuitamente materiale documentario e bibliografico adatto ad arricchire l’offerta per studenti e studiosi nelle loro ricerche su tale esteso periodo della “Prima Italia”.

L’associazione diretta dal dott. Lanciano farà intnto dono di una copia del fondamentale libro della scrittrice americana Gertrude Slaughter (1870-1983) “Calabria la prima Italia” edito in italiano nel 2023 da Meligrana di Tropea con la traduzione di Sara Cervadoro.

Inoltre in tale scaffale troveranno posto tre bottiglie, due di vino “Re Italo” della Cantina dei Sirìti di Nuova Siri (MT) e della Cantina Zito di Cirò (KR), e uno dell’Amaro Re Italo del liquorificio “Qual’Italy di Enzo Serra di Cosenza.

Il primo a raccogliere l’invito a cominciare a popolare lo “Scaffale Prima Italia” della Biblioteca Comunale di Taurianova è il ricercatore e storico prof. Vincenzo Guerrisi, fondatore e responsabile dell’associazione culturale “Domenico Rocco Guerrisi” della vicina Polistena.

Costui ha già offerto due volumi di cui è autore: “Re Italo e il regno dei Morgeti” (2025) e “Monografia da Altanum a Polistena – Il territorio degli Itali-Morgeti” (2021); ma anche una gigantografia che raffigura Re Italo in armi per come interpretato dal pittore Angelo Massimo Cavalloni di Milano qualche settimana fa.

Si parla tanto di “radici” afferma il promotore Domenico Lanciano però Re Italo e il periodo della Prima Italia sono le più vere e più profonde radici non soltanto della nostra Calabria ma anche dell’Italia intera e persino dell’Europa e dell’intero mondo, come afferma addirittura una straniera come Gertrude Slaughter, la quale evidenzia che senza la Calabria da Re Italo fino al pittore Mattia Preti non avremmo l’attuale civiltà!

Su tali temi urge fare sinergia, auspicabilmente sotto il coordinamento della Regione Calabria, la quale non può più stare a guardare!