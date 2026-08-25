Nella Cattedrale di Lungro la XXXIX Assemblea Diocesana dell’Eparchia: incentrata sulla Liturgia della Chiesa come vincolo di unità

“La Divina Liturgia, vincolo di unità” è il titolo della XXXIX Assemblea Diocesana dell’Eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi dell’Italia Continentale, in programma lunedì 31 agosto 2026 presso la Cattedrale “San Nicola di Mira” di Lungro (CS).

L’iniziativa, inserita nel tradizionale Corso di Aggiornamento Teologico annuale, intende richiamare l’importanza della Divina Liturgia quale cuore della vita della Chiesa, luogo in cui la comunità dei fedeli si ritrova, si rafforza nella fede e rinnova la propria comunione.

L’appuntamento rappresenta uno dei principali momenti di incontro e di riflessione della Chiesa italo-albanese, chiamata ogni anno a confrontarsi e riflettere sui temi più significativi della vita ecclesiale e del cammino pastorale.

Al centro di quest’anno la celebrazione eucaristica come autentico vincolo di unità e fondamento della vita della comunità cristiana.

Ad aprire la giornata sarà la celebrazione della Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo, cui seguirà il saluto dell’Vescovo di Lungro, S.E. Mons. Donato Oliverio.

Seguiranno gli interventi di S.E. Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, e del prof. P. Stefano Parenti, tra i più autorevoli esperti di liturgia, che approfondiranno il significato ecclesiale e spirituale della Divina Liturgia nella tradizione della Chiesa.

La giornata si concluderà nel pomeriggio con le conclusioni di Mons. Oliverio e la presentazione del documento finale dell’Assemblea, quale sintesi del percorso di approfondimento e confronto sviluppato nel corso dei lavori.

L’Assemblea Diocesana si conferma così un’importante occasione di formazione, dialogo e condivisione, nel segno della tradizione bizantina della Chiesa Cattolica e della missione della Chiesa di custodire e rafforzare l’unità della comunità ecclesiale.