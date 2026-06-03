Nell’ambito del progetto Intrecci Abitiamo il Lametino due incontri dedicati alla salute al femminile tra informazione e prevenzione

La salute come diritto fondamentale, ma anche come strumento di autonomia, inclusione e cura di sé.

Nell’ambito del progetto “Intrecci Abitiamo il Lametino”, il percorso di accompagnamento rivolto alle famiglie dell’area di Scordovillo non riguarda soltanto il tema dell’abitare, ma anche l’accesso ai diritti fondamentali, alla prevenzione, ai servizi sanitari e alla costruzione di relazioni di fiducia con il territorio.

Le azioni del progetto sono infatti pensate per creare comunità, rafforzare la partecipazione e accrescere l’accesso ai diritti per tutti i cittadini lametini, di origine rom e non, promuovendo percorsi di inclusione, prossimità e convivenza positiva.

In quest’ottica si inseriscono due incontri dedicati al tema della salute al femminile, pensati come momenti di informazione, sensibilizzazione, consapevolezza e confronto aperti alle donne del territorio.

L’iniziativa “Salute al femminile: informazione e prevenzione” nasce dalla volontà di promuovere una maggiore conoscenza dei servizi sanitari e dell’importanza della prevenzione, favorendo al tempo stesso percorsi di fiducia e prossimità tra cittadine e servizi territoriali.

La salute personale e pubblica rappresenta infatti un elemento centrale nei percorsi di benessere, autodeterminazione e partecipazione alla vita della comunità.

Gli incontri si terranno presso il Consultorio Familiare di Piazza Borelli nelle seguenti date: il 9 giugno, dalle ore 10 alle ore 12, si terrà l’incontro dal titolo “Il consultorio alla portata di tutti”, dedicato alla conoscenza dei servizi consultoriali, delle opportunità di supporto e dei percorsi di accompagnamento presenti sul territorio.

L’appuntamento rappresenterà un’occasione di informazione e confronto sui temi della salute, della prevenzione e dell’accesso consapevole ai servizi socio-sanitari, con particolare attenzione al ruolo del consultorio come spazio di ascolto, orientamento e sostegno per le donne e le famiglie.

L’incontro sarà curato dall’assistente sociale Teresa Dattilo e dalla dott.ssa Fausta Bonelli Di Salci,psicologa, che approfondiranno il tema del benessere psicologico e dell’“Integrazione e cura del sé per un futuro condiviso”, evidenziando l’importanza della consapevolezza personale, delle relazioni positive e della costruzione di contesti comunitari inclusivi e orientati al benessere collettivo.

Il secondo appuntamento si svolgerà il 22 giugno, dalle ore 10 alle ore 12.

Grazie alla preziosa collaborazione con l’Unità Operativa Tutela Donne e Infanzia afferente al Dipartimento Materno Infantile, e alla Dott.ssa Mimma Caloiero, Direttrice del Dipartimento Materno-Infantile dell’ASP di Catanzaro, è stato possibile organizzare questi primi due incontri, che rappresentano un’importante occasione di confronto e approfondimento sui temi della salute, della prevenzione e dell’accesso ai servizi territoriali.

Gli incontri sono promossi in collaborazione con l’Unità Operativa Tutela Donne e Infanzia, coordinata dal dott. Nicola Cinque e dalla dott.ssa Antonella Leone con funzioni organizzativa.

Promuovere la salute significa anche rafforzare la qualità delle relazioni, l’accesso ai servizi e la partecipazione alla vita della comunità: obiettivi che il progetto “Intrecci” continua a costruire attraverso azioni di prossimità sul territorio.

Il progetto è realizzato grazie ai fondi europei della Regione Calabria, nell’ambito della programmazione PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027.