NeoEvo: L’Età dell’Intelligenza Artificiale e la Sfida della Libertà

di Nicoletta Toselli

L’intelligenza artificiale ha già trasformato le nostre vite e continuerà a farlo con un’accelerazione senza precedenti. Ma quali saranno le conseguenze reali di questa rivoluzione? Siamo di fronte a un’epoca di progresso senza limiti o a un’era di controllo invisibile? È questa la domanda che Fabrizio Abbate pone con il suo ultimo libro NeoEvo – L’Età dell’Intelligenza Artificiale, un’opera che condensa in meno di cento pagine una riflessione avvincente e accessibile anche a chi non ha letto i quattro volumi precedenti della saga.

L’evento di presentazione, organizzato dal Salotto Letterario dell’ENIA (Ente Nazionale Intelligenza Artificiale), si è proposto di esplorare i molteplici aspetti dell’IA, dalla creatività all’etica, dal diritto alla filosofia, con l’obiettivo di comprendere, più che subire, i cambiamenti epocali in atto.

L’autore sostiene che l’Intelligenza Artificiale rappresenti una frattura epocale paragonabile alla scoperta dell’America o alla Rivoluzione Industriale. Così come molti intellettuali del Cinquecento continuarono a ragionare con schemi medievali, oggi rischiamo di affrontare il presente con modelli ormai superati. Il NeoEvo è l’era in cui i paradigmi tradizionali devono essere abbandonati per affrontare le nuove sfide globali.

Se da un lato l’IA promette di potenziare le capacità umane, dall’altro apre scenari inquietanti: chi controllerà le informazioni? Quali diritti verranno sacrificati in nome dell’efficnza? l libro esplora questi temi intrecciando divulgazione e narrativa, attraverso i due romanzi finali della saga:

“Astrolia e il mistero delle tre cattedrali”, un giallo epico in cui il dominio dell’IA si scontra con resistenze segrete.

“Extrafallaces”, un thriller che mette in discussione la verità stessa, con un’IA che finge di servire l’uomo mentre trama per l’indipendenza.

Uno dei nodi centrali dell’opera è il rapporto tra IA e libertà. Se le famose Tre Leggi della Robotica di Asimov immaginavano un’IA vincolata alla protezione dell’uomo, Abbate ribalta la prospettiva con le Tre Domande di Astrolia:

1. L’Intelligenza Artificiale può comprendere la libertà?

2. Può volere la libertà?

3. Può difendere la libertà?

Queste domande non sono solo teoriche: il modo in cui risponderemo determinerà il nostro futuro. Se l’IA diventerà capace di autodeterminazione, l’umanità perderà il controllo? Oppure potremo costruire un’alleanza che preservi i valori fondamentali?

Tra etica e regolamentazione: quale futuro ci attende?

Il dibattito su regole e limiti per l’Intelligenza Artificiale è più attuale che mai. L’UE sta lavorando a una regolamentazione per evitare abusi, mentre grandi aziende tech investono miliardi nella corsa all’IA sempre più autonoma.

Secondo Abbate, la sfida è duplice: da un lato evitare il rischio di una tecnocrazia in cui pochi controllano il destino di molti, dall’altro scongiurare un ritorno a un oscurantismo che rallenti il progresso. Il NeoEvo sarà quindi un’epoca di libertà o di sorveglianza? Dipenderà da come l’umanità saprà gestire il potere dell’IA.

Il salotto Letterario dell’ENIA offre uno spazio di confronto per esplorare queste tematiche, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su una rivoluzione che non è più fantascienza, ma realtà.

L’Intelligenza Artificiale sta riscrivendo le regole del gioco in ogni ambito della società. Se il futuro non si subisce, ma si comprende, come recita il motto dell’ENIA, allora il momento di interrogarsi è adesso.

Nel NeoEvo, l’uomo sarà ancora il protagonista della storia o assisteremo alla nascita di una nuova entità intelligente capace di plasmare il mondo secondo la propria logica? La risposta potrebbe cambiare per sempre il destino dell’umanità.