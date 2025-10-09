Reggio Calabria: arrestata la giovane madre, accusata di aver ucciso e nascosto nell’armadio i due bambini che aveva appena partorito

È stata arrestata la giovane donna reggina indiziata dei reati di omicidio e soppressione di cadavere ai danni dei due bambini che aveva appena partorito.

Questa mattina, su richiesta del Giudice per le Indagini Preliminari, la donna è stata posta agli arresti domiciliari dal personale della Squadra Mobile di Reggio Calabria, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

La vicenda ha avuto inizio nel luglio del 2024 in una casa di Pellaro, quartiere meridionale della Città Metropolitana, dove, all’interno di un armadio sono stati rinvenuti due neonati senza vita. A fare la macabra scoperta i genitori della ragazza, ritrovatisi difronte una scena agghiacciante: due corpicini oramai cadaveri avvolti in una coperta.

La Procura della Repubblica ha immediatamente avviato le indagini che, curate dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria porterebbero la giovane ad essere considerata quale principale sospettata.

Dai filmati delle videocamere di sorveglianza presenti in zona, gli agenti hanno potuto accertare che la donna fosse sola all’interno della sua abitazione tra le 19 e le 20:30 della sera dell’8 luglio, presunto giorno del parto e della morte dei bambini.

Altro elemento importante sono le analisi effettuate sul materiale organico sequestrato presso il policlinico di Messina, dove la ragazza era stata sottoposta ad un intervento di raschiamento, che hanno confermato i due neonati quali figli biologici della donna, oltre ad accertare la morte di questi ultimi per soffocamento.

Del tutto ignari dell’accaduto, i famigliari dell’indagata, hanno inoltre parlato di un ricovero da parte della figlia presso il G.O.M di Reggio, a causa di una forte emorragia, elemento rilevante nella vicenda: la giovane infatti avrebbe solo lamentato un malessere generale, ma negato categoricamente di essere incinta.

Indagato anche il fidanzato su cui pende l’accusa di favoreggiamento personale: da quanto emerso dalle indagini, la giovane coppia viveva in forte disaccordo circa il fatto di tenere o meno il figlio, fino al mese di agosto, data in cui la donna avrebbe partorito e soppresso i corpi dei neonati appena partiti.

Una situazione analoga si era già verificata nel 2022, e ciò porta a cercare un terzo bambino, o almeno quanto ne rimane.