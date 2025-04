Nessun podio, ma tutti campioni di solidarietà a Pietrapaola

Nessun podio, ma tutti vincitori. È, questo, l’esito del Run 4 Hope – il Giro d’Italia podistico solidale a staffette che nei giorni scorsi ha toccato anche Pietrapaola, tra le 9 tappe calabresi dell’evento nazionale.

Ad esprimere soddisfazione per l’importante partecipazione fatta registrare da tutto il territorio ed in particolar modo dal mondo dell’associazionismo e della scuola è il Sindaco Manuela Labonia sottolineando come queste iniziative contribuiscano, nei territori, a rafforzare il legame tra le comunità, a costruire maggiore senso di appartenenza, a promuovere coesione sociale e cultura della solidarietà e dell’inclusione.

Promosso dalla CORRI CASTROVILLARI, associazione di atletica leggera guidata da Gianfranco Milanese e coordinato sul territorio da Karyna Hlukhova e Leonardo Filippelli, all’evento che ha interessato Calopezzati, alla partenza e Pietrapaola, all’arrivo, insieme ai 12 runner che hanno percorso la staffetta, hanno partecipato le scuole medie ed elementari dell’Istituto Comprensivo di Mandatoriccio con una delegazione di studenti e docenti guidata dalla dirigente scolastica Mirella Pacifico ed il Centro di Prima Accoglienza Don Alessandro di Cariati.

I fondi raccolti in occasione della quinta edizione della manifestazione che ha toccato contemporaneamente diversi percorsi in tutta Italia, con corse e passeggiate benefiche, saranno destinati all’AIRC – Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – tumori pediatrici.