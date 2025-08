Nessuno spostamento dal Campagna, Straface “strumentalizzazioni inutili, la sanità merita confronto serio”

Nessun reparto sarà trasferito dall’Ospedale Guido Compagna di Corigliano-Rossano. È destituita di ogni fondamento qualsiasi voce che alimenti preoccupazioni ingiustificate nei cittadini.

Il percorso verso la realizzazione e la consegna del nuovo Ospedale della Sibaritide procede speditamente, nella piena consapevolezza dell’importanza strategica che questa struttura avrà per la sanità del territorio.

È quanto dichiara la Presidente della Terza Commissione Sanità del Consiglio Regionale e Consigliere Comunale, Pasqualina Straface, ribadendo con forza che non è in atto alcuna espoliazione del presidio sanitario di Corigliano centro storico e che nessuna unità operativa sarà spostata prima del completamento del nuovo ospedale, sul quale sottolinea stiamo lavorando con determinazione e responsabilità per garantire ai cittadini servizi sanitari più efficienti e all’avanguardia.

Se c’è qualcuno che intende strumentalizzare questa vicenda per fini politici o elettorali aggiunge la Presidente se ne assuma la responsabilità davanti ai cittadini. Serve senso delle istituzioni e rispetto per una comunità che ha bisogno di certezze, non di allarmismi.

L’unica verità è che siamo impegnati a completare l’Ospedale della Sibaritide, e solo quando sarà operativo, con criteri chiari e razionali, si ragionerà sull’eventuale riorganizzazione dei reparti. Non un minuto prima.

Il nuovo nosocomio che sta sorgendo a Insiti, atteso da decenni, rappresenta un investimento di modernità e di giustizia per l’intero territorio jonico.

Una volta completato conclude Pasqualina Straface diventerà il punto di riferimento per un sistema sanitario più forte, capillare ed efficiente. Fino ad allora, il Compagna resta operativo in ogni sua funzione.