News dalla Florida: attivata la nuova postazione per il rinnovo dei passaporti ad Orlando

Dal 1° dicembre sarà possibile rinnovare il passaporto italiano presso il Consolato Onorario italiano ad Orlando. Un grande sollievo per la comunità locale che non dovrà più fare tanti chilometri per il rinnovo del documento. In Florida si sta assistendo ad una migrazione fortissima, la richiesta dei servizi è in continuo aumento e la Florida è diventata lo Stato n°1 negli USA, in termini di crescita per la presenza di italiani . Con l’attivazione della nuova postazione, i connazionali potranno prendere le impronte e fare le foto direttamente ad Orlando. Il tutto sarà inviato al Consolato generale per il rilascio del passaporto.

Il servizio sarà limitato ai residenti della zona di Orlando. Grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, ha espresso l’ Avvocato Antonella Brancaccio Balzano, nominata lo scorso 10 dicembre Console Onorario italiano ad Orlando, che oltre ai servizi di routine è molto attiva nella comunità e partecipa ad eventi importanti, come l’apertura del nuovo terminal dell’aeroporto di Orlando. Infatti, ha detto, stiamo già lavorando per l’attivazione del volo diretto Orlando Roma.

Tra le altre iniziative in cantiere, l’apertura di una Camera di Commercio italiana ad Orlando e una maggiore diffusione dell’insegnamento della lingua italiana. Abbiamo già ospitato exchange programs, ha ricordato il Console, lo scorso luglio sono arrivati studenti del Liceo che hanno trascorso due giorni ad Orlando accompagnati da Pietro Porcella Direttore FATI (organizzazione degli insegnanti in Florida).