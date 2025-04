Nicola Biondi rinuncia alla candidatura a Scalea “continuerò a lavorare per il bene della città”

Nicola Biondi ha annunciato il suo ritiro dalla corsa alle prossime elezioni comunali di Scalea (Cs).

Dopo un’attenta riflessione e un confronto con il suo gruppo, Biondi ha deciso di fare un passo indietro, pur confermando il suo impegno attivo per la comunità.

«Dopo un’attenta riflessione e confronto ha dichiarato ho deciso di fare un passo indietro per quanto riguarda la mia candidatura alle elezioni comunali per la nostra Scalea.

Allo stesso tempo sarò attivo, come sempre, in prima linea per il bene della nostra città, che merita una rinascita orgogliosa. Non conta il ruolo, conta l’impegno, cosa che ho sempre messo in campo. Scalea merita tanto impegno e amore».

«Ringrazio di cuore Mario Russo per la fiducia ha aggiunto e tutte le amiche e gli amici che hanno condiviso fino all’ultimo, con entusiasmo e passione, questo impegno civile così necessario per il futuro della nostra collettività.

A loro, e a tutte le persone che mi hanno manifestato la loro vicinanza sincera, voglio dire che resterò sempre a disposizione. Sono loro, per me, gli amici migliori: quelli che non si misurano sui numeri o sulle convenienze, ma sull’autenticità del legame e sulla forza dei valori condivisi».

Nicola Biondi ha poi sottolineato l’orgoglio per la propria storia politica, strettamente legata a quella del padre, fatta di passione, preparazione e risultati concreti: «Una storia che resta a disposizione del gruppo e che continuerà a essere parte attiva del cammino politico della città».

«Auguro a tutti i nostri candidati e ai candidati avversari un in bocca al lupo».