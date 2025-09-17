Nicotera (Base Popolare): “Le aree interne non sono serbatoi di voti, ma vite da difendere. La vera politica non promette, risponde e costruisce”

Riceviamo e pubblichiamo

Le aree interne della Calabria rappresentano una questione seria, che non può essere affrontata come un semplice strumento per raccogliere voti. In quei territori vivono persone che, in ogni periodo dell’anno, si trovano isolate e in difficoltà.

Lamezia Terme, il suo comprensorio e l’intera provincia di Catanzaro, custodiscono nel proprio entroterra una ricchezza inestimabile, che però richiede un’attenzione costante e forte da parte della politica. Il percorso di ascolto sul territorio, condotto in questi mesi, ha spinto Base Popolare a chiedere con decisione di smetterla con le promesse vuote.

Servono uomini e donne che si facciano realmente carico delle istanze dei cittadini, con la capacità di proporre, progettare e realizzare soluzioni concrete. Parliamo, per esempio, di tipicità da valorizzare e tutelare, perché possano diventare il motore di uno sviluppo capace di contrastare lo spopolamento, l’abbandono delle terre e delle case di origine a favore di luoghi meno amati ma più attrattivi solo perché offrono lavoro.

I centri dell’hinterland chiedono servizi primari, e la politica ha l’obbligo di garantirli. Una politica sana deve guardare alle aree interne come a una risorsa, non più come a un problema.

In questa campagna elettorale, Base Popolare consegna ai propri referenti un dossier ricco di proposte e di interventi non più rinviabili: dalle opere essenziali, come strade, fognature e condotte idriche, fino a quelle strutture e infrastrutture in grado di creare lavoro e di restituire la voglia di restare.

Stare con Base Popolare vuol dire accogliere le necessità dei cittadini prima di ogni altra cosa, chi ci rappresenta in questa tornata elettorale ha accolto valori che mettono in primo piano il popolo da dove parte la nostra azione politica.

Abbiamo la necessità e di cambiare sottolineare con forza che la vera politica non promette: risponde e costruisce.

Vincenzo Nicotera Coordinatore lametino di Base Popolare