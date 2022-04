Nino Caridi, felice del servizio reso alla collettività con la realizzazione dell’area parcheggio al liceo volta

Condividi

“Sono felice che almeno qualcuna delle tante accortezze pubbliche che chiediamo all’Amministrazione comunale in favore della cittadinanza venga ascoltata e realizzata. Mi riferisco all’esecuzione dei lavori per l’area parcheggi adiacente al Liceo Scientifico ‘Volta’.

Da residente della zona interessata, mi sono fatto promotore dell’iniziativa e poi adoperato personalmente nelle dovute sedi per rendere concrete le istanze dei tanti utenti dell’area di raccordo tra Modena e San Sperato, area in forte sofferenza per la viabilità ed i parcheggi dovuta proprio alla presenza dell’importante e popoloso Liceo”.

Così il Consigliere comunale di Forza Italia, Nino Caridi, intervenendo in merito all’apertura dell’area parcheggio dinanzi al Liceo Scientifico “Alessandro Volta”.

“Vorrei ringraziare per questo intervento il Geometra del Comune, Eleonora Megale, per la sensibilità e per la concretezza dimostrate. Ha subito colto l’importanza della mia semplice proposta.

Uno spazio libero, abbandonato, e nel tempo solo ricettacolo di immondizia ed erbacce, oggi è stato reso utile per la collettività.

Certamente è una piccolezza rispetto al mare di interventi di cui avrebbe bisogno Reggio Calabria precisa Caridi ma una Città a misura d’uomo (e di studente in questo caso) si valuta anche da questi dettagli, che fanno la differenza.”