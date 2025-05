“No Other Land”: proiezione all’Università della Calabria in solidarietà con la Palestina

Il Coordinamento Unical per la Palestina promuove la proiezione del documentario No Other Land, in programma martedì 4 giugno alle ore 18 presso l’Aula Studio Liberata (Cubo 18C, piano terra) dell’Università della Calabria.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di mobilitazione che culminerà nel corteo di solidarietà previsto per il 14 giugno a Cosenza, con partenza da Piazza dei Bruzi alle ore 17.

No Other Land è un film documentario realizzato da una troupe israelo-palestinese che, attraverso la testimonianza di Basel Adra, giovane attivista del villaggio di Masafer Yatta in Cisgiordania, denuncia la sistematica distruzione delle case palestinesi e la quotidiana resistenza contro l’occupazione militare israeliana. Il film ha ricevuto ampia eco internazionale, vincendo il premio del pubblico nella sezione Panorama della Berlinale 2024 e ottenendo una candidatura agli Oscar.

A pochi giorni dalla cerimonia degli Oscar, Basel Adra è stato arrestato e torturato dalle forze di occupazione israeliane, un episodio che sottolinea il rischio per chi porta avanti la narrazione della verità palestinese in un contesto di violenza e oppressione.

La proiezione sarà a sottoscrizione libera. Il Coordinamento Unical per la Palestina promuoverà durante l’evento una raccolta fondi cittadina da destinare a SOS Gaza, per sostenere concretamente le vittime dell’aggressione militare in corso.

Si invita tutta la comunità universitaria, studentesca e cittadina a partecipare per condividere un momento di memoria, lotta e solidarietà.