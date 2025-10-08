Noi Moderati a Scalea: successo elettorale con Riccardo Rosa eletto alla Regione Calabria

di Nicoletta Toselli

SCALEA – Ottimo risultato per Noi Moderati, che conferma la propria crescita sul territorio con l’elezione di Riccardo Rosa al Consiglio regionale della Calabria. Un traguardo che premia il lavoro costante svolto negli ultimi anni dal gruppo politico anche a livello locale, sotto la guida del commissario cittadino Eugenio Orrico.

Con oltre un migliaio di preferenze nella circoscrizione nord, Rosa entra ufficialmente a far parte della nuova assemblea regionale, contribuendo a rafforzare la rappresentanza del territorio dell’Alto Tirreno cosentino. La vittoria si inserisce nel quadro del successo della coalizione di centrodestra, che ha riconfermato Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione.

Grande soddisfazione è stata espressa da Eugenio Orrico, commissario di Noi Moderati della città di Scalea:

«Con immensa soddisfazione – ha dichiarato – faccio i miei migliori auguri al nostro segretario provinciale del partito, Riccardo Rosa, per essere entrato in Consiglio regionale. È un grande obiettivo raggiunto dopo un entusiasmante impegno elettorale, che ha visto Riccardo più volte presente nella nostra città. Grazie a chi crede nel nostro partito, che è in continua crescita, e grazie a chi ha creduto in me: ho votato e fatto votare Riccardo Rosa, una persona preparata politicamente e che ama profondamente la Calabria. Sappiamo le sue qualità e siamo certi che non potrà fare altro che bene per la nostra regione».

Il movimento, attivo anche nella vita amministrativa di Scalea, intende ora proseguire nel lavoro di radicamento e di collaborazione istituzionale, portando avanti le istanze della Riviera dei Cedri e promuovendo progetti di sviluppo e sicurezza.

Conclude Orrico: «Continueremo a essere vicini ai cittadini, ascoltando i loro bisogni e trasformandoli in azioni concrete, con lo stesso spirito che ha reso possibile questo importante traguardo».