Noi Moderati, Eugenio Orrico nominato Coordinatore del Tirreno Cosentino

COSENZA – 6 dicembre 2025. Il segretario provinciale di Noi Moderati, l’onorevole Riccardo Rosa, ha ufficializzato la nomina di Eugenio Orrico a Coordinatore del Partito nel Tirreno Cosentino. La decisione arriva al termine di una fase di valutazione interna ritenuta strategica per rafforzare la presenza del partito in un’area considerata centrale per gli equilibri politici della provincia di Cosenza.

Nel comunicare l’incarico, Rosa ha sottolineato come la scelta sia maturata «a conclusione di un’attenta e approfondita riflessione», evidenziando la necessità di assicurare un radicamento territoriale più solido in vista delle future sfide amministrative. Il 2026 sarà infatti un anno cruciale: Noi Moderati punterà a una presenza competitiva nelle elezioni comunali di Grisolia, Tortora, Orsomarso, San Lucido e Buonvicino, oltre a prepararsi alla partecipazione alle prossime elezioni provinciali.

Il segretario ha rimarcato anche il riconoscimento del ruolo svolto da Orrico all’interno del movimento politico sul territorio: l’esponente è infatti l’unico Assessore di Noi Moderati presente nel comprensorio del Tirreno Cosentino. Un elemento considerato determinante nella scelta di affidargli una funzione di coordinamento più ampia.

«Ripongo piena fiducia nella tua persona», si legge nella nota firmata da Rosa, che formula inoltre gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.

Con questa nomina, Noi Moderati punta a riorganizzarsi e a rafforzare la propria azione politica lungo la fascia tirrenica, area ritenuta strategica per gli equilibri futuri del centrodestra cosentino.