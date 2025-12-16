Noi Moderati incontra il Presidente Lamensa: al centro viabilità e sviluppo territoriale

Cosenza, 15 dicembre 2025 – Una delegazione di Noi Moderati ha incontrato oggi presso la Provincia di Cosenza il Presidente Giancarlo Lamensa, in un incontro definito dal partito “proficuo e costruttivo”. Al centro del confronto, secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale del partito, viabilità provinciale, sviluppo territoriale e interventi infrastrutturali prioritari per i cittadini.

Alla riunione hanno preso parte amministratori locali e dirigenti di Noi Moderati, tra cui l’Assessore di Scalea Eugenio Orrico, il Presidente del Consiglio Comunale di Carolei Marco Tarsitano, il Vicesindaco di Acquaformosa Saverio Epifanio, il Commissario della Sezione di Cosenza Fulvio Campanaro e quello della Sezione di Castrovillari Antonio Di Paola.

Durante l’incontro, il Presidente Lamensa ha fornito aggiornamenti sulla situazione delle infrastrutture provinciali. Tra gli interventi principali, si segnala la riapertura entro il periodo natalizio della completa viabilità del Ponte di Rose, considerato vitale per la zona. Confermato anche lo stanziamento di fondi per l’adeguamento e la messa in sicurezza del tratto Lungro – Acquaformosa della SP 263, atteso da tempo dalle comunità locali e più volte sollecitato da Noi Moderati.

Il confronto ha inoltre toccato l’iter progettuale della strada Scalea – Mormanno e la necessità di adeguare ai parametri di sicurezza la strada che collega Scalea a Santa Domenica Talao.

“Ringraziamo il Presidente Lamensa per la disponibilità e la serietà dimostrata nell’affrontare queste tematiche cruciali – si legge nel comunicato –. Abbiamo avuto rassicurazioni concrete su interventi attesi, segno di attenzione verso le esigenze reali dei nostri cittadini”.

Il comunicato si conclude con un augurio di buon lavoro al Presidente Lamensa, nell’ottica di continuità con l’impegno e la serietà della precedente amministrazione guidata da Rosaria Succurro.