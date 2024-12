Noi Moderati Reggio Calabria, Rita De Lorenzo: “Felice di aderire ad un concreto progetto moderato”

REGGIO CALABRIA – 05 DICEMBRE 2024 – La reggina Rita De Lorenzo fa il suo ingresso nel partito “Noi Moderati”, forza politica di orientamento centrista all’interno della coalizione del centrodestra. De Lorenzo, esperta dirigente della politica locale e calabrese, è una libera professionista, un architetto impegnato su tutto il territorio nazionale. Vanta un profilo di alto livello accademico e professionale, autrice di diverse pubblicazioni scientifiche in ambito nazionale e internazionale è specializzata, attraverso Master universitari di secondo livello, nella valorizzazione dei Beni Architettonici e Ambientali, e nella Consulenza Tecnica in ambito giudiziario.

Il suo lavoro si distingue per l’attenzione al territorio e per l’approfondimento di tematiche legate alla sostenibilità, alla vulnerabilità sismica degli edifici, alla rigenerazione urbana e alla giustizia tecnica, aree in cui ha saputo unire la pratica professionale alla riflessione accademica.

“Ringrazio – ha commentato la professionista reggina – gli Onorevoli Nino Foti e Maurizio Lupi per avermi fortemente voluta e accolta in questo nuovo entusiasmante cammino di una forza moderata che può rappresentare un solido riferimento, anche in Calabria, dei tanti cattolici/liberali che non si recano più alle urne in quanto sfiduciati dalla politica. La Calabria vive un vulnus partecipativo che indebolisce la democrazia e solo attraverso un nuovo e sano protagonismo delle classi politiche possiamo restituire linfa alla nostra terra. I partiti sono gli anticorpi della democrazia e quindi devono ritrovare vigore e non cedere il passo ad improvvisati movimenti che spesso nascondono il peggiore populismo e trasformismo”.

“Fin da subito – conclude Rita De Lorenzo – sono pronta a cooperare con i quadri del partito per capire, insieme, come contribuire al meglio alla crescita della nostra azione politica.”