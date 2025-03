Nomina della Prof.ssa Maria Lidia Avolio a responsabile e coordinatore del Dipartimento dell’Istruzione e del Merito di Italia del Meridione

Italia del Meridione compie oggi un passo cruciale per il futuro del Sud e dell’intero Paese: con provvedimento del Segretario Federale, la Prof.ssa Maria Lidia Avolio, di origini calabresi, nata a Cetraro, è stata nominata Responsabile e Coordinatore del Dipartimento dell’Istruzione e del Merito.

Una scelta che non è solo un nome, ma un segnale forte: il Mezzogiorno non chiede assistenza, ma pretende opportunità. E la prima, imprescindibile, è una scuola che formi eccellenze, trattenga talenti e restituisca dignità ai territori. La Prof.ssa Avolio, con il suo bagaglio di competenze e visione, avrà il compito di costruire una proposta concreta per una scuola che sia strumento di crescita e non di emigrazione forzata, valorizzando il merito senza mai perdere di vista la coesione sociale.

L’istruzione è il motore del riscatto. È tempo di riportare il Sud al centro delle politiche educative nazionali, smettendo di considerarlo periferi. Italia del Meridione c’è, e da oggi lo fa con ancora più determinazione.

