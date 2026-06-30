Nomina vicesindaco Arena, Ripepi “scelta di grande livello, da Cannizzaro segnale di legalità in continuità con il patto anti ndrangheta”

«La designazione della Dottoressa Mariagrazia Arena nel ruolo di Vicesindaco del Comune di Reggio Calabria rappresenta un segnale politico e istituzionale di straordinaria potenza, che Alternativa Popolare saluta con profonda e convinta soddisfazione.

Il Sindaco Francesco Cannizzaro ha compiuto una scelta di altissimo profilo, dimostrando una visione lungimirante e la ferma volontà di imprimere una rivoluzione qualitativa e di assoluto rigore alla guida della nostra città».

Lo dichiara in una nota il Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria, Massimo Ripepi.

«Mariagrazia Arena non ha bisogno di presentazioni.», prosegue Ripepi, «Parla per lei una storia professionale impeccabile, costruita in oltre quarant’anni di instancabile servizio nello Stato e nella magistratura.

Prima donna nella storia a guidare il Tribunale di Reggio Calabria, ha dimostrato sul campo eccezionali capacità organizzative, fermezza ed un equilibrio istituzionale fuori dal comune.

La sua non è una nomina che risponde a logiche spartitorie di partito, ma una chiamata al servizio della comunità fondata sulla competenza e sull’autorevolezza».

«Ci stringiamo con entusiasmo attorno alle prime parole della neo-vicesindaca», sottolinea il Segretario Regionale di AP, «la quale ha evidenziato come l’inattesa proposta del Sindaco l’abbia spinta a rispondere positivamente con profonda responsabilità, gratitudine e spirito di servizio verso la cittadinanza.

La scelta di accettare questo delicato ruolo nasce proprio dalla fiducia accordatale da Francesco Cannizzaro, del quale la Dottoressa Arena condivide pienamente l’entusiasmo, la visione e la forte volontà di cambiamento».

Secondo Ripepi, la decisione del Sindaco si lega in modo indissolubile a una scelta di rottura già tracciata durante la corsa elettorale: «Francesco Cannizzaro sta dimostrando una coerenza formidabile.

Questa nomina è la naturale e coerente evoluzione di un percorso iniziato nei mesi scorsi, quando il Sindaco, compiendo un atto coraggioso e senza precedenti nella storia politica di Reggio Calabria, ha preteso che tutti i candidati sottoscrivessero un prezioso patto anti-‘ndrangheta.

Nessun candidato Sindaco prima di lui aveva mai fatto tanto. Oggi, quel patto programmatico si trasforma in azione amministrativa concreta».

«Portare una figura come la Dottoressa Arena a Palazzo San Giorgio», conclude Massimo Ripepi, «significa dare un taglio di altissimo livello alla Giunta, blindando l’attività del Comune. Questa scelta rappresenta una garanzia assoluta di legalità e un presidio insuperabile di contrasto alla criminalità organizzata.

Come Alternativa Popolare, sosterremo con forza questa stagione di rinascita iniziata dal Sindaco Cannizzaro, convinti che la trasparenza e il coraggio delle scelte siano l’unica strada per restituire dignità e futuro a Reggio Calabria».