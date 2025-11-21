“Non più vittime’, la fiaccolata che celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne nel Centro Storico di Belvedere Marittimo

Belvedere Marittimo, 21 novembre 2025 – Belvedere Marittimo si prepara a vivere la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con “Non più vittime”, la fiaccolata che avrà luogo domenica 23 novembre alle ore 17:30 nel Centro Storico Cittadino.

Un’iniziativa promossa dal Coordinamento Donne Acli Calabria e dal Coordinamento Donne Acli Cosenza, in collaborazione con L’Azione Cattolica parrocchiale di Belvedere Marittimo che sollecita alla sensibilità e al rispetto dell’altro, dicendo NO alla violenza di genere.

Un momento per raccogliersi e riflettere a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per contribuire a dire “basta” alla violenza sotto ogni suo aspetto.

L’evento vedrà gli interventi dell’attore e doppiatore belvederese Antonio Fulfaro, della giovane promessa del mondo del teatro Leonardo Guardia, della psicologa e psicoterapeuta Lydia Garbati, del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Belvedere Marittimo, Lungotenente Alessandro Diana, della Presidente dell’Azione Cattolica di Belvedere Marittimo Alessandra Liporace, del Presidente Provinciale Acli Cosenza, avv. Maria Donato, della Responsabile del Coordinamento Donne Acli, avv. Santina Bruno, del Vicario Generale della Diocesi di San Marco Argentano – Scalea, mons. Salvatore Vergara e del parroco don Francesco Maria Castelluzzo.