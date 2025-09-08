Non si ferma il successo del duo Stefano Prioli e Nino di Francesco, in tour a Gioia Tauro per i festeggiamenti in onore della Madonna di Portosalvo

Gioia Tauro, 8/09/2025 – Stefano Prioli e Nino Di Francesco continuano con successo il loro tour tutto calabrese.

Bella d’Estati è il sunto del loro connubio dai quali trapelano i valori che li contraddistinguono.

Il duo ha già calcato i palchi di Camigliatello e quello di Gioia Tauro nella serata di ieri in occasione dei festeggiamenti della Madonna Di Portosalvo.

Momenti di puro intrattenimento nel quale c’è spazio per il talento e per i talenti; il linguaggio della musica diviene il modo vitale per esprimere l’amore per la propria terra e legare due giovani, Stefano e Nino, in una “flotta” per una nuova Calabria.

Da Facci i Vellut a Calabria bella, le canzoni di Prioli e Di Francesco “non vanno cliccate, ma ascoltate”.