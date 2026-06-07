Nona edizione della FORTE Summer School all’Università Magna Graecia di Catanzaro

L’Università Magna Graecia di Catanzaro ospita la nona edizione della FORTE Magna Graecia Summer School; dall’8 al 12 giugno prossimi l’ateneo accoglierà il prestigioso evento internazionale riguardante l’alta formazione dei giovani ortopedici.

L’iniziativa è ideata e promossa dalla *FORTE, la federazione europea degli ortopedici under 40; a presiedere il congresso sarà il Prof. Michele Mercurio in qualità di past president della stessa società scientifica.

La Summer School, dunque, è rivolta a tutti i giovani ortopedici desiderosi di confrontarsi con esperti e specialisti di tutto il mondo; la faculty si avvale di oltre 60 relatori internazionali e leader nel proprio campo mentre i partecipanti saranno oltre 100, provenienti dall’Europa e anche da nazioni extraeuropee.

Tra i relatori di fama internazionale si segnalano le eccezionali presenze del Prof. Dejour da Lione; Prof. Becker da Berlino; Prof. Haddad da Londra; Prof. Giannoudis da Leeds; Prof. Clauss da Basilea; Prof.ssa Allington da Liegi e il neo eletto presidente della Società Europea di Ortopedia e Traumatologia-EFORT, Prof. Nelissen da Leiden.

Da lunedì a venerdì, la FORTE Summer School offrirà due diversi corsi in due sale conferenze separate che si svolgeranno in parallelo. In una sala, sarà disponibile il Comprehensive Review Course (CRC) per coloro che desiderano ampliare le proprie conoscenze frequentando un corso di ripasso generale.

Nella seconda sala, sarà disponibile l’Exam Preparation Course (EPC) per coloro che cercano una formazione più interattiva in preparazione agli esami nazionali e all’esame EBOT. I partecipanti potranno interagire fra loro evidenziando le peculiarità delle rispettive esperienze medico-scientifiche.

La Summer School organizzata da FORTE è un’esperienza di apprendimento e di approfondimento all’avanguardia, abbinata a un interessante programma sociale che rende l’esperienza molto piacevole e arricchente.

Appuntamento a Catanzaro, nel cuore della Calabria culla della Magna Grecia, per imparare dai migliori, per conoscere esperti di tutto il mondo, per acquisire nuove conoscenze nel campo specifico dell’ortopedia.

Un full immersion che da domani fino a venerdì garantirà un intenso e proficuo scambio culturale e scientifico, grazie ad un percorso didattico di altissimo livello.

*FORTE (Federation of Orthopaedic and Trauma Trainees in Europe) è la federazione europea che unisce medici in formazione e specialisti ortopedici under 40.

Fondata nel 2005, ha l’obiettivo di standardizzare la formazione, promuovere borse di studio (fellowship) e favorire il network tra giovani chirurghi.