Calabria

Nota congiunta da parte di Università Magna Graecia e Università Mediterranea “tutti gli idonei hanno avuto la borsa di studio”

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio15 minuti fa
32 Meno di un minuto
università mediterranea reggio
Università Magna Graecia di Catanzaro

Con il solo intento di fare piena chiarezza e al fine di evitare che possano diffondersi notizie del tutto infondate, l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria precisano che le borse di studio per l’anno accademico 2024/2025 sono state attribuite ed erogate a tutti gli studenti risultati idonei, senza alcuna esclusione.

Nota congiunta degli uffici stampa dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio15 minuti fa
32 Meno di un minuto
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio