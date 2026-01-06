Nota Consigliere e Capogruppo Pd Alecci in riferimento alla grave intimidazione subita dal Presidente del Consiglio Comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello.

Intendo esprimere a nome mio e di tutto il Gruppo Consiliare del Partito Democratico la massima solidarietà e vicinanza al Presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello, e alla sua famiglia, vittime di un gravissimo atto intimidatorio.

Un gesto vile e violento che, secondo le ricostruzioni, poteva andare ben oltre quello che è successo: cinque colpi di pistola contro la sua auto, mentre Antonio era alla guida, e contro il muro della sua abitazione, per fortuna senza danni alle persone.

E’ importante anche sottolineare la forza e il coraggio di Antonio Iannello che non ha voluto rendere subito pubblica la vicenda, mantenendo un ingombrante segreto, al fine di non interferire con le indagini delle forze dell’ordine, prontamente partite nell’immediato.

E’ comprensibile lo sgomento della comunità vibonese anche perché, con questo gesto, viene colpita una figura centrale della vita politica e amministrativa della Città, un uomo delle istituzioni noto per la sua imparzialità e correttezza.

Mi auguro che si possa far luce al più presto sull’accaduto, assicurando alla giustizia questi vigliacchi che vogliono solo il male della nostra regione.

Quanto accaduto ci deve mettere ancora di più in guardia, occorre fare di più per garantire la sicurezza dei nostri amministratori e diffondere la cultura della legalità all’interno dei nostri territori.