Nota del personale sanitario del Centro Dialisi di Taurianova “nessun dramma, solo inconvenienti dovuti alla insufficienza di personale”

Dopo aver letto quanto scritto sulle colonne del giornale on line, Approdo Calabria, pubblicato in data 06.04.2025, dove la Sig.ra De Pasquale Rosa, moglie del paziente dializzato S. A., denuncia, con alcune sue esternazioni, presunti disservizi e problematiche tecniche, e cosa più grave, accusa di scarsa di professionalità gli operatori, mettendo sulla graticola l’intera èquipe sanitaria.

Noi tutti, operatori sanitari del Centro, intendiamo respingere con fermezza al mittente, tutte le dichiarazioni false, diffamatorie e calunniose diffuse dalla signora a mezzo Approdo.

Si tratta di affermazioni gratuite e prive di riscontri oggettivi, da cui intendiamo prendere le dovute distanze, vista la infondatezza delle stesse.

A nessuno mai, permettiamo di scalfire minimamente la nostra riconosciuta e professionalità in atto con abnegazione, men che meno alla signora De Pasquale che é priva della minima competenza per poter esprimere giudizi sul nostro operato.

Al centro si lavora con la massima serietà e con alto senso di responsabilità, nel rispetto assoluto dei protocolli e linee guida e con spirito di squadra e senso di appartenenza, che solo una valida èquipe sa mettere in atto, facendo del Centro una “struttura pilota”, un solido punto di riferimento per tutto il comprensorio pianigiano.

Se qualche inconveniente tecnico si è verificato, con qualche inevitabile disattenzione, è perché si lavora con organici ridottissimi, infatti lo confermano anche le ripetute e continue denunce evidenziate dal Dott. Pino Pardo – Presidente del “Comitato di Tutela Pro-Centro Dialisi Taurianova” sulla carenza di medici, infermieri ed O.S.S. nel “Centro”. Per cui le responsabilità sulla mancanza di Personale sono dell’A.S.P. reggina.

Non siamo degli eroi infallibili, ma esseri umani e possiamo commettere “errori”, che a volte sono legati ad eccessivi carichi di lavoro, e a pesanti turni di lavoro al limite del Burnout, considerata l’attuale forte discrepanza tra l’organico ridotto di infermieri e OSS, rispetto al numero di dializzati trattati: statistiche alla mano, si è dimostrato che l’incidenza degli “errori” è direttamente proporzionale al volume di attività.

Per quanto sopra evidenziato, scevri da ogni intenzione di voler fare sterili polemiche, invitiamo la Spett.le Direzione Aziendale, qualora dovesse nutrire dubbi e perplessità circa la nostra professionalità, ad effettuare ispezioni, ascoltando le testimonianze dirette del personale sanitario e soprattutto il pensiero dei tanti pazienti dializzati, per verificare la inconsistenza delle assurde affermazione della sig.ra De Pasquale.

Per il futuro, non siamo più disposti a subire passivamente tentativi diffamatori, quando in verità manca ogni presupposto di realtà, e saremo irremovibili nell’usare tolleranza zero verso tutti coloro che tenteranno di infangare l’immagine e la professionalità di chi quotidianamente lotta al fianco delle persone ammalate, con dedizione e competenza, e, come detto a causa del Personale mancante, in condizioni di lavoro non ideali sempre al limite della sostenibilità.

Non ci risparmieremo nell’intraprendere iniziative volte a difenderci nelle opportune sedi, anche giudiziarie, per tutelare l’immagine e il decoro della nostra riconosciuta professionalità.

IL PERSONALE SANITARIO DEL CENTRO DIALISI DI TAURIANOVA