Nota di cordoglio dell’on. Cannizzaro per la scomparsa dell’avv. Chizzoniti

“Esprimo profondo cordoglio, a nome mio personale e di tutta Forza Italia, per la scomparsa dell’avvocato Aurelio Chizzoniti, figura di primo piano della vita giuridica, politica e istituzionale di Reggio Calabria e dell’intera regione“.

A dirlo è Francesco Cannizzaro, parlamentare reggino e Segretario regionale di Forza Italia Calabria.