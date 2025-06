“Note dal Borgo 2025”: quattro giorni tra musica, natura e lentezza a San Nicola Arcella

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – Si è conclusa con successo l’edizione 2025 di Note dal Borgo, lo Slow Festival che dal 30 maggio al 2 giugno ha animato San Nicola Arcella con incontri, concerti e momenti di riflessione all’insegna della lentezza, del rispetto per l’ambiente e della valorizzazione del territorio.

Il festival si è aperto con la conferenza stampa e l’evento “Words in Music” al Clubbino, per poi entrare nel vivo con appuntamenti di grande intensità come il Meeting – Natura, Tutela e Lentezza, che ha riunito esperti, amministratori e cittadini in un dialogo partecipato sul presente e il futuro dei nostri luoghi.

La musica ha attraversato ogni sera il borgo, con artisti del calibro di Gegè Telesforo Big Mama Legacy, il trio di Elio Coppola con Fabrizio Bosso, fino al suggestivo “Sunset Concert” sulla Torre Crawford e alla grande chiusura con Eric Daniel & In Milonga all’Arcomagno.

Luoghi raggiungibili solo a piedi, scenari mozzafiato e una partecipazione sentita hanno confermato il successo di una formula che invita a rallentare per scoprire. Note dal Borgo si conferma un’esperienza immersiva, che unisce cultura, paesaggio e relazioni umane, in una Calabria che sceglie di raccontarsi attraverso la bellezza autentica delle sue comunità.