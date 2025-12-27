“Note di festa”, a Tortora una serata musicale tra opera, Natale e cinema

Emozioni senza tempo tra opera, Natale e cinema”, in programma domenica 29 dicembre alle ore 20.45 presso Casa Canonica Stella Maris.

Il concerto propone un viaggio musicale raffinato e coinvolgente, capace di unire la solennità dell’opera lirica, il calore delle melodie natalizie e la magia senza tempo delle colonne sonore cinematografiche.

Un percorso sonoro pensato per emozionare e accompagnare il pubblico in un’atmosfera suggestiva, in linea con lo spirito delle festività.

Protagonista della serata sarà il Trio Opera, composto da Salvatore Carrozzino al trombone, Daniele Palma al sax e Giovanni Marsico al pianoforte. Tre musicisti che, attraverso un dialogo musicale originale e ricercato, offriranno un’esperienza artistica di alto livello, capace di fondere tecnica, sensibilità e passione.

L’iniziativa rientra nel calendario delle attività culturali promosse sul territorio, con il coinvolgimento della Biblioteca Comunale di Tortora, del Comune di Tortora e dell’Associazione culturale Incontri Mediterranei, realtà impegnate nella valorizzazione della musica e della cultura come strumenti di aggregazione e crescita comunitaria.

“Note di festa” si annuncia così come un appuntamento imperdibile per cittadini e visitatori, un’occasione per vivere la bellezza della musica dal vivo e concludere il periodo natalizio all’insegna dell’arte e dell’emozione.