“Note di festa”, a Tortora una serata musicale tra opera, Natale e cinema
di Nicoletta Toselli
Tortora si prepara ad accogliere una serata di grande fascino e intensità emotiva con “Note di festa.
Emozioni senza tempo tra opera, Natale e cinema”, in programma domenica 29 dicembre alle ore 20.45 presso Casa Canonica Stella Maris.
Il concerto propone un viaggio musicale raffinato e coinvolgente, capace di unire la solennità dell’opera lirica, il calore delle melodie natalizie e la magia senza tempo delle colonne sonore cinematografiche.
Un percorso sonoro pensato per emozionare e accompagnare il pubblico in un’atmosfera suggestiva, in linea con lo spirito delle festività.
Protagonista della serata sarà il Trio Opera, composto da Salvatore Carrozzino al trombone, Daniele Palma al sax e Giovanni Marsico al pianoforte. Tre musicisti che, attraverso un dialogo musicale originale e ricercato, offriranno un’esperienza artistica di alto livello, capace di fondere tecnica, sensibilità e passione.
L’iniziativa rientra nel calendario delle attività culturali promosse sul territorio, con il coinvolgimento della Biblioteca Comunale di Tortora, del Comune di Tortora e dell’Associazione culturale Incontri Mediterranei, realtà impegnate nella valorizzazione della musica e della cultura come strumenti di aggregazione e crescita comunitaria.
“Note di festa” si annuncia così come un appuntamento imperdibile per cittadini e visitatori, un’occasione per vivere la bellezza della musica dal vivo e concludere il periodo natalizio all’insegna dell’arte e dell’emozione.