“Note di Fuoco 2025” a Belvedere Marittimo: un’edizione rinnovata tra sport, sapori e magia

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per “Note di Fuoco 2025”, l’iconico spettacolo pirotecnico a ritmo di musica che tornerà ad illuminare il mare di Belvedere Marittimo dal 25 al 27 luglio. Ma l’edizione di quest’anno, intitolata “Il Battito del Tempo”, promette molto di più della consueta magia di luci e suoni, candidandosi a diventare un appuntamento ancora più centrale per la Riviera dei Cedri.

L’APS CreativaMente, in sinergia con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Dott. Vincenzo Cascini e con il sostegno del main sponsor Birra Cala, ha infatti ideato un programma ampliato e variegato. La grande novità è l’introduzione di un articolato calendario di eventi sportivi che precederanno e arricchiranno la tre giorni clou. Si comincia già venerdì 6 giugno con la “NDF Football Cup 2025” presso lo Stadio Ottavio Scarcello, a cui seguiranno competizioni di Triathlon, Padel e Nuoto.

Accanto allo sport, un ruolo di primo piano sarà riservato alla valorizzazione dei prodotti tipici calabresi. Un’apposita area food ospiterà una selezionata degustazione delle eccellenze regionali, con un focus sullo street food grazie alla collaborazione con Wlady Nigro di Calabria Food Tour e Birra Cala, partner ufficiale dell’evento.

Tra le altre iniziative spicca il primo concorso “StreetPhone Photography”, organizzato in collaborazione con Expert City di Belvedere Marittimo, che metterà in palio un ambito Google Pixel 9 Pro XL per lo scatto più suggestivo.

L’organizzazione, già al lavoro da tempo, punta a offrire un’esperienza completa, con un occhio di riguardo anche alla mobilità sostenibile per raggiungere il lungomare e a scontistiche sui biglietti d’ingresso. L’obiettivo è quello di soddisfare un pubblico sempre più vasto ed esigente, confermando “Note di Fuoco” come la manifestazione più iconica della provincia di Cosenza. I dettagli su patrocini e partnership prestigiose saranno svelati integralmente in una prossima conferenza stampa.

“Note di Fuoco 2025 – Il Battito del Tempo” si preannuncia quindi come un evento da non farsi raccontare, ma da vivere da assoluti protagonisti, per tre giorni indimenticabili di luce, emozione, sport e sapori.