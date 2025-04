Note di inclusione, al via il progetto promosso dall’Associazione Cantaré

La musica è linguaggio universale capace di creare legami, abbattere barriere, stimolare la crescita individuale e favorire l’incontro tra generazioni, culture e abilità differenti.

Da questa consapevolezza, nasce “Note di Inclusione – La Musica come Strumento di Integrazione”, un progetto promosso dall’Associazione Cantaré di Taurianova.

Un’iniziativa ampia e articolata finalizzata a promuovere, attraverso l’arte e la cultura, i valori dell’inclusione sociale, della cittadinanza attiva, della partecipazione e del volontariato.

Tanti i momenti e gli step, che vedranno impegnati i soci in sinergia con altre realtà associazionistiche, culturali e artistiche.

Il workshop “Alla scoperta del territorio”, svolto in collaborazione con l’Associazione “Il Cuore che Sorride”.

Le attività a cura dell’Orchestra Sinfonica La Nuova Verdi, partner del progetto, diretta dai maestri Cettina Nicolosi e Andrea Francesco Calabrese, impegnata non solo in concerti ma anche in laboratori pensati per le scuole.

Il concerto pop sinfonico in programma il 30 aprile 2025 alle ore 21.00 al Teatro “R. Gentile” di Cittanova, a ingresso gratuito, che vedrà sul palco, in un originalissimo live, il cantautore Barreca accompagnato dalla sua band e dall’Orchestra La Nuova Verdi e da un ospite d’eccezione, Nino Buonocore.

Infine, l’evento musicale che si terrà a Bova Marina, nel mese di maggio, con la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica diretta dal maestro Filippo Arlia: un ulteriore momento di grande valore simbolico, dove il contesto paesaggistico e storico diventerà palcoscenico per la promozione di una cultura dell’incontro e dell’accessibilità, in cui la musica sarà ancora una volta strumento di espressione e coesione.

La forza del progetto “Note di Inclusione” risiede nella sua visione organica, che integra l’organizzazione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse quelle di promozione e diffusione del valore e della pratica del volontariato.

Interazione sociale, educazione musicale, creatività, tradizione e contemporaneità: sono infatti i punti chiave di un percorso che coinvolgerà, in questi mesi, un ampio e vario pubblico.

L’obiettivo principale di “Note di Inclusione” è quello di creare spazi in cui la cultura sia riconosciuta come diritto e come strumento per il benessere collettivo, favorendo il protagonismo di soggetti fragili e la creazione di una comunità educante, accogliente e proattiva.

“Note di Inclusione – La Musica come Strumento di Integrazione” è un progetto finanziato dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.