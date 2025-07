Notte della Cultura: il “MUAD” Museo dell’Avvocatura e del Diritto di Palmi tra i protagonisti dell’evento

PALMI (RC) :: 25/07/2025 :: Ieri sera, 24 luglio 2025, la Casa della Cultura “Leonida Repaci” di Palmi si è trasformata in un palcoscenico d’eccellenza per la Notte della Cultura, un evento che ha celebrato la bellezza e le eccellenze del territorio. Il Museo dell’Avvocatura e del Diritto (MUAD) di Palmi è stato uno dei protagonisti dell’evento, grazie alle visite guidate coordinate dai Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Palmi Vincenzo Barca e Giuseppe Saletta.

La casa della Cultura ha aperto le sue porte al pubblico, offrendo un percorso immersivo tra le forme espressive della memoria, che ha abbracciato cinema, musica, arte, letteratura e sapori autentici. La Notte della Cultura è stata un’occasione per valorizzare le eccellenze del territorio e per promuovere la cultura e l’arte come strumenti di crescita e di sviluppo.

Il MUAD, con la sua storia e la sua collezione unica, ha rappresentato un punto di riferimento importante per l’evento, offrendo ai visitatori un’esperienza culturale arricchente e coinvolgente. La collezione del museo, che comprende documenti e oggetti legati alla storia dell’avvocatura e del diritto, ha permesso ai visitatori di scoprire aspetti interessanti e poco conosciuti della cultura giuridica italiana.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e appassionati di cultura, che hanno potuto apprezzare la bellezza e la ricchezza del patrimonio culturale di Palmi.

Il MUAD di Palmi, con circa mille accessi a due mesi dalla sua inaugurazione, inizia ad essere un punto di riferimento importante per la cultura e la storia della città, e la sua partecipazione alla Notte della Cultura è stata un’ulteriore conferma della sua importanza come istituzione culturale. La presenza del museo nell’evento ha dimostrato la sua capacità di attrarre e coinvolgere il pubblico, e di offrire un’esperienza culturale di alta qualità.

La Notte della Cultura è stata un’occasione importante per promuovere la cultura e l’arte come strumenti di crescita e di sviluppo, e il MUAD di Palmi ha contribuito significativamente a questo obiettivo. L’evento ha dimostrato che la cultura e l’arte possono essere strumenti potenti per valorizzare le eccellenze del territorio e per promuovere la coesione sociale.

In conclusione, la partecipazione del MUAD di Palmi alla Notte della Cultura è stata un successo, e ha confermato l’importanza del museo come istituzione culturale. Il museo continuerà a essere un punto di riferimento importante per la cultura e la storia della città, e a offrire esperienze culturali arricchenti e coinvolgenti per il pubblico.