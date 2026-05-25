Notte Europea dei Musei e RIFF_Kids 2026, il MAaRC tra cinema, patrimonio e didattica universale

In occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha vissuto una giornata di particolare intensità culturale, confermandosi luogo aperto al dialogo tra patrimonio, linguaggi contemporanei e nuove generazioni.

La giornata conclusiva di RIFF_Kids 2026, la sezione del Rhegion International Film Festival dedicata alle scuole, si è svolta negli spazi del Museo con la cerimonia di premiazione, durante la quale sono stati gli stessi studenti protagonisti del progetto – ad assegnare il riconoscimento al miglior film.

A vincere il RIFF_Kids 2026 è stato Il segreto della Dea di Lorenzo Antonioni, che ha ottenuto il punteggio medio più alto, con una valutazione di 4,2 su 5.

Il premio assume un valore particolarmente significativo perché l’opera non è soltanto un film capace di raccontare il mondo antico attraverso un linguaggio narrativo accessibile e coinvolgente, ma è anche il frutto dello sguardo di un autore giovanissimo: Lorenzo Antonioni, infatti, ha realizzato il film quando era ancora studente delle scuole superiori.

Questo elemento rende la vittoria particolarmente coerente con lo spirito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito: non limitarsi a portare il cinema dentro la scuola, ma aiutare gli studenti a comprenderne il linguaggio, a usarlo come forma di conoscenza e a riconoscersi come possibili autori, narratori e interpreti del proprio tempo.

A seguire, il pubblico ha preso parte alla proiezione in anteprima del documentario La necropoli ellenistica di Rhegion: il report dei recenti scavi, commissionato dal MArRC e realizzato da Fine Art Produzioni.

Il film ha restituito i risultati delle più recenti indagini archeologiche condotte sotto l’area del MArRC, offrendo una lettura capace di coniugare rigore scientifico e narrazione contemporanea.

I direttori artistici dell’evento, il regista Lorenzo Daniele e l’archeologa Alessandra Cilio hanno lanciato la prossima edizione del Rhegion International Film Festival che si svolgerà a metà ottobre, con la classica formula dei matinèe per le scuole e le proiezioni per il pubblico adulto.

Per l’occasione della Notte Europea dei Musei, il MArRC ha aperto straordinariamente al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 24:00 (ultimo ingresso alle 23:30), con un biglietto simbolico al costo di 1 euro, favorendo un’ampia partecipazione di cittadini e visitatori.

Nel corso della serata si sono svolte inoltre due visite guidate gratuite: alle ore 21:00 il laboratorio di didattica universale nell’ambito del progetto M.I.R.A. – Museo Inclusivo Ricerca e Accessibilità, dedicato alla valorizzazione di esperienze culturali accessibili, grazie alla dott.ssa Gabriella Vigoroso; alle ore 22:00 il percorso tematico sulla Magna Grecia, ha accompagnato il pubblico alla scoperta dei tesori e delle storie dell’antichità in una suggestiva atmosfera serale.

La Notte Europea dei Musei al MArRC si è così configurata come un’occasione di incontro tra cinema, archeologia e partecipazione, offrendo al pubblico un’esperienza culturale condivisa e ribadendo il ruolo del Museo quale spazio dinamico di conoscenza, pluralità e apertura al contemporaneo.

Per maggiori informazioni sul Rhegion International Film Festival: https://www.rhegionfilmfestival.it/