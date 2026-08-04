“Notte Tennis 2026”, evento sold out dello Sporting Club Domus Amicitiae

Quando la passione per la racchetta incontra la voglia di stare insieme, succede qualcosa di magico… ed è esattamente quello che si è vissuto sera del 24 luglio!

La “Notte Tennis 2026” è stata organizzata dalla Domus Amicitiae APS-ASD e si è svolta presso il polo sportivo del complesso “Famiglia di Nazareth”.

L’evento sportivo segna l’inizio del percorso della “Domus Amicitiae APS-ASD”, nata nel marzo 2026 e presieduta dal parroco di Rizziconi Don Nino Larocca, con l’obiettivodi promuovere valori di solidarietà, inclusion e sociale e benessere psicofisico attraverso lo sport nella struttura “Famiglia di Nazareth”, che con i suoi spazi interni ed esterni (auditorium, campi da tennis, campo da calcio a 5 e area giochi per bambini), rappresenta una grande opportunità per sviluppare iniziative importanti per tutta la comunità.

Un’invasione di appassionati di tennis all’evento che ha registrato il sold out dei partecipanti e ha visto confrontarsi 48 giocatori e giocatrici in una nottata all’insegna dello sport, del divertimento e della socializzazione non solo per gli sportivi scesi in campo ma anche per tantissimi giunti all’iniziativa.

L’evento si è svolto con la formula del doppio misto giallo, una modalità particolarmente apprezzata perché, a ogni incontro, i giocatori cambiavano compagno e avversari, dando vita a sfide sempre nuove, equilibrate e coinvolgenti.

Una formula che ha favorito l’aggregazione e permesso a tutti di confrontarsi con diversi partecipanti nel corso della nottata che si è conclusa con la disputa della finale all’alba.

Ad accompagnare l’evento anche un ricco buffet, momento conviviale che ha contribuito a creare un’atmosfera piacevole e di notevole adesione, non solo per gli sportivi scesi in campo ma anche per tantissimi appassionati che hanno seguito gli incontri, confermando il successo dell’iniziativa.

L’attenzione è ora rivolta al prossimo appuntamento dell’associazione Domus Amicitiae APS-ASD: lunedì 10 agosto, in occasione della serata di San Lorenzo, il circolo organizzerà un evento speciale con musica dal vivo, buffet e una degustazione guidata di vini, per trascorrere in convivialità una piacevole serata tra sport, gusto e

intrattenimento sotto il cielo stellato.

L’invito è rivolto a soci, appassionati e a tutti coloro che desiderano vivere un momento socievole in un ambiente accogliente, ascoltando buona musica.