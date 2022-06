Condividi

Numerosi sono gli interventi effettuati oggi dai Vigili del Fuoco dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria.

Sin dal primo mattino i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in diversi interventi che hanno interessato per lo più l’area dello stretto.

Già da qualche giorno grazie alla convenzione stipulata con la Regione Calabria, i Vigili del fuoco di Reggio Calabria hanno potenziato il proprio dispositivo di soccorso con due squadre addette ad affrontare interventi di tipo AIB (antincendio boschivo).

A supporto di tali squadre operano anche squadre DOS (direttori operazioni di spegnimento) impegnate a coordinare le squadre di terra e, nel caso di incendi che interessano vaste aree, richiedere e coordinare i mezzi aerei antincendio.

Per la particolarità dei numerosi interventi che hanno interessato il territorio provinciale, il dispositivo di soccorso è stato ulteriormente potenziato, con una squadra VVF AIB proveniente dal Comando di Vibo Valentia.

Inoltre è stata anticipata la presa di servizio di parte del personale del turno notturno che di norma avviene alle ore 20.00.

Le operazioni di spegnimento degli incendi di bosco, sterpaglie e di interfaccia, vengono gestiti in stretta collaborazione con il COP (centro operativo provinciale) attivato presso la sede di Calabria Verde, a sua volta interfaccia territoriale della SOUP (sala operativa unificata permanente) istituita presso la sede della protezione civile regionale di Catanzaro.

Gli interventi rilevanti che maggiormente hanno impegnato i Vigili del Fuoco hanno interessato la Contrada Morloquio e le frazioni Arghillà e Sambatello di Reggio Calabria, nonché il comune di Motta San Giovanni.

Questi interventi hanno richiesto l’impiego di 6 squadre VVF, due DOS e 4 mezzi aerei.

In considerazione dei numerosi interventi per incendi di bosco, arbusti e sterpaglie, che si stanno verificando negli ultimi giorni, appare fondamentale la sensibilizzazione dei cittadini ad attenersi scrupolosamente alle varie ordinanze sindacali tese a regolamentare la pulizia e la messa in sicurezza del territorio, al fine di preservare la sicurezza delle persone e la salvaguardia dei beni, oltre alla sicurezza dei soccorritori.

Quanto sopra, evidenzia che la lotta contro gli incendi boschivi non può essere affrontata solo l’incremento delle squadre d’intervento VVF e dei mezzi antincendio, ma deve essere accompagnata da una adeguata gestione della sicurezza del territorio.

Dalle ore 8:00 alle ore 18:00 del 23 giugno gli incendi che si sono sviluppati ed affrontati nel territorio della Città metropolitana sono stati una cinquantina.