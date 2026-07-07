Nuova giornata di emozioni in Questura a Vibo Valentia per i bambini del Centro Udire di Filogaso

Dopo l’incontro dei giorni scorsi, il Questore ha accolto con piacere le richieste dei bambini e dei ragazzi del Centro Udire di Filogaso, la struttura socio-sanitaria ed educativa dedicata alle disabilità neurosensoriali.

I piccoli ospiti, accompagnati dagli operatori, avevano espresso la volontà di voler tornare a far visita alla Polizia di Stato e questa mattina le porte della Questura di Vibo Valentia si sono nuovamente aperte per una giornata all’insegna della scoperta e del divertimento sul campo.

L’entusiasmo è stato il vero protagonista: i ragazzi hanno potuto toccare con mano il lavoro quotidiano dei poliziotti, partendo dal Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, dove hanno assistito affascinati alle procedure di fotosegnalamento e al rilevamento delle impronte digitali.

La visita è poi proseguita verso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dove i piccoli hanno esplorato da vicino la Sala Operativa, il cuore pulsante delle emergenze, e le volanti rimanendo stregati dalle sirene e dalle auto di servizio.

A coronare la giornata è stato l’incontro speciale con i Cinofili, dove la dolcezza e l’abilità dei cani poliziotto hanno strappato sorrisi, applausi e momenti di pura meraviglia.

Prima dei saluti è stata consegnata ai giovani visitatori una medaglietta simbolica, un piccolo “distintivo” a ricordo di una giornata da veri poliziotti.

Tra risate e domande curiose, l’incontro si è concluso confermando il valore della vicinanza ai più vulnerabili: un’esperienza indimenticabile che ha riempito di gioia i bambini e ha lasciato nel cuore del personale della Questura un profondo senso di gratitudine e umanità.