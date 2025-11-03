CosenzaPolitica

Nuova Giunta regionale Calabria, gli auguri di FDI Corigliano-Rossano

La nomina degli assessori Montuoro e Calabrese rappresenta un motivo di orgoglio per l’intero partito.

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio1 ora fa
Esprimiamo vive congratulazioni alla nuova Giunta Regionale della Calabria, formulando i migliori auguri di buon lavoro al Presidente e a tutti gli assessori per l’importante compito di governo che li attende.

Un ringraziamento e un particolare augurio vanno agli assessori regionali di Fratelli d’Italia Antonio Montuoro e Giovanni Calabrese, la cui nomina rappresenta motivo di orgoglio per l’intero partito e per i tanti militanti che ogni giorno contribuiscono con impegno e passione alla crescita del nostro territorio.

Un augurio di buon lavoro anche ai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Angelo Brutto, Luciana De Francesco, Daniela Iiriti e Filippo Pietropaolo, certi che lavoreranno nell’interesse dei cittadini calabresi e per lo sviluppo della nostra regione.

Rivolgiamo un pensiero di stima e apprezzamento agli assessori Pasqualina Straface e Gianluca Gallo, autorevoli rappresentanti dello Jonio, il cui contributo sarà fondamentale per valorizzare e far crescere ulteriormente quest’area strategica della Calabria.

Con l’unità, la competenza e la visione che da sempre contraddistinguono Fratelli d’Italia, si apre una nuova fase di impegno e responsabilità al servizio della Calabria e dei calabresi.

